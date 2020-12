Ziua eMAG 2020. Aragaze, plite, cuptoare incorporabile sau cu microunde – folosește codul ce-ți aduce extra-reducerea!

Ziua eMAG 2020. Cu ocazia implinirii a 19 ani de existenta, magazinul eMAG ofera o multime de reduceri la electrocasnice mari de bucatarie precum aragaze, cuptoare si plite incorporabile si cuptoare cu microunde.

Ziua eMAG 2020 electrocasnice mari de bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.

Electrocasnicele Beko, Bosch, Samsung, Miele, Electrolux si AEG beneficiaza de extra-reduceri de 10%, in vreme ce electrocasnicele Whirlpool au extra-reduceri de 15%.

Pentru a beneficia de aceste extra-reduceri trebuie sa introduceti codul "eMAG19ANI" in cosul de cumparaturi in momentul in care faceti o achizitie de pe site.

Ziua eMAG 2020 – cuptoare incorporabile Beko

1. Set alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Beko BSE22130X, Electric, 71 l, Clasa A, Timer, Inox + si o plita incorporabila Beko HIAG64223SX, Gaz, 4 arzatoare, 60 cm, Inox.

Grill

Solutia ideala pentru pregatirea cotletelor, a pestelui sau rumenirea la suprafata a alimentelor.



Low Grill

Ideal pentru a gati o cantitate redusa de mancare, cum ar fi chipsuri sau toast-uri. Functia de low grill activeaza doar mijlocul partii superioare a elementului de incalzire. Asadar, energia este utilizata mult mai eficient.



Incalzire inferioara

Permite pornirea doar a elementului de incalzire inferioara. Perfect pentru pizza sau pentru alimente care necesita o rumenire finala in partea inferioara.



Gatire conventionala

Elementul de incalzire superior si cel inferior actioneaza simultan, fara ventilator. Acest mod de coacere traditional este recomandat in pregatirea prajiturilor, foietajelor fine sau biscuitilor.



Iluminare cuptor

Permite supravegherea alimentelor in timpul gatirii.



Gratar

Gratarul este folosit pentru fripturi si pentru amplasarea pe sina dorita a alimentelor care vor fi coapte, fripte sau gatite in caserola.

Ziua eMAG 2020 – plite incorporabile Beko

Plita incorporabila Beko HIAG64223SX

Vei avea parte de momente de neuitat, cu noua plita incorporabila Beko HIAG64223SX. Arzatoarele cu eficienta ridicata ale plitelor Beko iti vor oferi momentul de magie de care ai nevoie atunci cand te grabesti, fiind pana la 25% mai eficiente decat aragazele standard, iar sistemul de siguranta opreste automat alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii.



High-Efficiency™ Gas Burner

Arzatoarele cu eficienta ridicata de la Beko iti vor oferi momentul de magie de care ai nevoie atunci cand te grabesti. Vei gati mult mai repede, sunt cu pana la 25% mai eficiente decat aragazele standard, ceea ce inseamna ca vei economisi timp si bani. Timpul petrecut in bucatarie va scadea cu 35% si vei folosi cu pana la 17% mai putin gaz decat un arzator obisnuit.



Siguranta flacara

Sistemul de siguranta opreste automat alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii.



Aprindere integrata

Permite aprinderea flacarii la arzatoarele plitei pe gaz intr-un mod facil, direct de la butoanele panoului de control.

Ziua eMAG 2020 – cuptoare cu microunde Samsung

2. Cuptor cu microunde Samsung MS23F301TAK, 23 l, 800 W, Digital, Negru.

Gatitul sanatos devine mai simplu

Inlocuieste mancarurile semi-preparate cu feluri de mancare gatite acasa multumita cuptorului cu microunde Samsung F300G. Saisprezece moduri presetate de gatire care te ajuta sa prepari feluri de mancare sanatoase in cateva minute, inclusiv produse proaspete, cereale, pui si peste la o simpla atingere de buton.





Imbunatateste aspectul bucatariei tale

Iata un cuptor cu microunde demn de bucataria ta eleganta Partea din fata a cuptorului F300G este conceputa cu o suprafata din sticla neagra incadrata intr-un exterior cu aspect fin, cu maner asortat. Panoul de control include un ecran albastru antarctic si taste argintii detaliate pentru selectarea rapida a setarilor de gatire.



Interior Ceramic superior

Gata cu suprafetele frecate si zgariate. Cu interiorul sau ceramic, cuptorul cu microunde Samsung F300G ofera o suprafata neteda, usor de curatat si care nu se va decolora in timp din cauza reziduurilor de ulei si grasime. In comparatie cu interioarele din otel inoxidabil si rasina epoxidica, acest cuptor inteligent este antibacterian si rezistent la zgarieturi, oferind o calitate superioara pe termen lung.



Bucura-te de Modurile ECO si Save

Chiar si in modul asteptare, cuptoarele cu microunde conventionale folosesc energie pentru a mentine functiile esentiale. Setarea Mod ECO de pe noul Samsung F300G reduce consumul de energie, rezultand in economie efectuata pentru facturile lunare de curent.



Retete pre-programate pentru Gustul de acasa

Poftesti la gusturile traditionale de acasa? Alege dintr-o paleta larga de retete locale pre-programate pe cuptorul cu microunde Samsung F300G, o varietate de feluri de mancare locale ce pot fi preparate la o simpla atingere de buton, ajutand la reducerea timpului de preparare a mancarii.



Gatit perfect cu Triple Waves

Obtine feluri de mancare perfect gatite de fiecare data, multumita Sistemului cu distributie tripla a cuptorului cu microunde F300G. Tehnologia furnizeaza microunde prin intermediul a trei orificii in spatiul interior al cuptorului, cu doua mai mult decat orice cuptor cu microunde tipic, oferind o acoperire extinsa si riguroasa a distributiei.

Ziua eMAG 2020 – aragaze Electrolux

3. Aragaz Electrolux EKG51153OX, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica plita/cuptor, Grill, 50 cm, Inox.

Cu acest aragaz puteti vedea imediat cat gaz folositi si puteti face reglaje instant. Este placerea controlului direct.



O usa din sticla care este usor de mentinut curata - Panourile din sticla ale acestei usi sunt usor de curatat. Puteti sa scoateti cu totul usa si panourile din sticla si sa le curatati rapid.

Mai mult spatiu pentru accesoriile dumneavoastra intr-o zona inspirat aleasa - Spatiul pentru depozitare inspirat plasat in partea de jos a aragazului va ofera, in plus, certitudinea ca veti avea la indemana toate accesoriile importante, exact cand va doriti.

Noua usa demontabila a cuptorului faciliteaza curatarea - Datorita noului sistem de balamale, usa acestui cuptor poate fi demontata pentru o curatare mai usoara. Astfel, puteti accesa fiecare parte a cuptorului, chiar si locurile greu accesibile.

Aprindere instant la apasarea unui buton - Incepeti imediat sa gatiti doar printr-o simpla apasare a butonului de aprindere. Este nevoie doar de o singura apasare pentru o aprindere instant.

Cu cronometrul inteligent, nicio mancare nu este arsa. Intotdeauna puteti programa procesul de gatit, pentru a fi siguri de cele mai bune rezultate.

