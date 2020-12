Ziua eMAG 2020. Bormasini, fierastraie si alte unelte, reduse si cu 47%

Ziua eMAG 2020. Cu ocazia implinirii a 19 ani, magazinul online eMAG are oferte excelente la unelte si diverse produse pentru bricolaj.

Ziua eMAG 2020 unelte si produse de bricolaj – Toate ofertele sunt AICI.

In oferta sunt incluse bormasini, drujbe, fierastraie, pistoale cu aer cald, masini de insurubat etc.

Toate produsele de mai jos au reduceri cuprinse intre 30% si 37%, la care se adauga o extra-reducere de 10% oferita de eMAG cu ocazia implinirii a 19 ani.

Prin urmare, reducerea ajunge chiar si la 47%.

Pentru a beneficia de extra-reducere trebuie sa introduceti codul "eMAG19ANI" in cosul de cumparaturi in momentul in care faceti o achizitie.

Ziua eMAG 2020 - fierastraie

1. Fierastrau sabie Steinhaus PRO-RS900, 900W, 2 lame.

Pretul este AICI.

Fierastraul sabie Steinhaus PRO-RS900 are designul modern, maner cu soft grip in forma de „D“, utilizat pentru lucrul in gradina, lucrari de renovare si constructie.

Are un motor puternic de 900 W si viteza de lucru reglabila din variatorul amplasat pe butonul de pornire, putand fi adaptata in functie de materialul prelucrat. Fierastraul este dotat cu un buton de functionare continua si sistem de schimbare rapida a lamelor, fara utilizarea unei chei.

Produsul este livrat impreuna cu 2 lamele de 150 mm, pentru lemn, respectiv pentru metal.

Fierastraul poate functiona si cu lame de dimensiuni mai mari 225 / 240 / 250 mm.

Ziua eMAG 2020 - bormasini

2. Masina de gaurit si insurubat (bormasina) pe acumulator Bosch EasyDrill 1200, 12 V, 1.5 Ah, 1650 RPM, acumulator, incarcator, cap surubelnita dublu, valiza transport.

Caracteristici:

• Syneon Chip: Energie dirijata inteligent pentru putere optima si rezistenta maxima;

• Dispare efectul de memorie, nu se autodescarca: intotdeauna gata de utilizare datorita tehnologiei acumulatorilor litiu-ion;

• Forma constructiva compacta datorita tehnologiei acumulatorilor litiu-ion;

• Sistem electronic Bosch de reglare a turatiei: „Accelerare“ de la 0 la maximum, prin intermediul comutatorului cu buton;

• Angrenaj planetar de foarte mare randament cu doua trepte de putere: durata de viata superioara, transmitere foarte buna a fortei, functionare deosebit de uniforma;

• PowerLight - prin dioda luminiscenta integrata aveti intotdeauna o buna vizibilitate asupra piesei de lucru;

• Preselectia momentului de torsiune cu 15 (+1 x treapta maxima) trepte ale momentului de torsiune plus pozitie de gaurire - putere optima pentru orice utilizare.

Ziua eMAG 2020 – pistoale cu aer cald

3. Pistol cu aer cald Steinhaus Start, PRO-HG2000, 2 trepte caldura 350/550°C, 4 accesorii.

Ideal pentru indepartarea vopselei, lacurilor sau adezivilor.

Pistolul are doua trepte pentru reglarea nivelului de temperatura (350/550 ℃) si a debitului de aer (250-550 l/min). Prima treapta se utilizeaza atunci cand doriti incalzirea moderata a suprafetei de lucru sau daca piesa de lucru este usoara si poate fi deplasata de curentul de aer. A doua treapta se utilizeaza pentru incalzirea mai rapida suprafetei de lucru.

Debit de aer la 350℃ : 250 l/min

Debit de aer la 550℃ : 550 l/min

Caracteristici generale:

Tip produs: Pistol cu aer cald;

Tip lucrare: Hobby;

Putere nominala (W): 2000;

Tensiune alimentare (V): 230 ~50HZ;

Trepte de temperatura: 2.

Set de livrare:

1 buc duza reflector;

1 buc duza conica;

1 buc duza “coada de peste”;

1 buc duza pentru protectie sticla;

Altele: Gaica de prindere maner.

