Ziua eMAG 2020. Placi de indreptat parul, uscatoare, epilatoare, aparate de tuns si la 60 de lei

Ziua eMAG 2020. Cu ocazia implinirii a 19 ani de existenta, magazinul online eMAG ofera extra-reduceri de 10-15% la produse de ingrijire personala.

Pentru a beneficia de aceasta extra-reducere – care se adauga celei de pe site – trebuie sa introduceti codul "eMAG19ANI" in cosul de cumparaturi.

De pilda, o placa de indreptat parul ce costa 69,99 lei beneficiaza de o extra-reducere de 15% si ajunge sa coste 60 de lei.

Din oferta de ziua eMAG 2020 fac parte atat produse de ingrijire pentru femei, cat si produse de ingrijire pentru barbati:

- Periute de dinti electrice

- Uscatoare de par

- Epilatoare

- Aparate de ras electrice

- Aparate de ras clasice

- Accesorii aparate de ras electrice

- Placi de indreptat parul

- Aparate de tuns

- Seturi complete de ras & tuns

- Ondulatoare

- Aparate pentru manichiura-pedichiura

- Cantare corporale

- Perii de par electrice

Produsele care beneficiaza de extra-reducere sunt de la branduri de top precum Oral-B, Philips, Dyson, Tefal, Rowenta, Braun, Remington sau Gillette.

Ziua eMAG 2020 - aparate de tuns Philips

1. Aparat hibrid de barbierit si tuns barba Philips OneBlade QP2520/30, 3 piepteni, 1 lama suplimentara, Acumulatori, Negru/Verde.

Tunde, contureaza si barbiereste orice lungime de par. Conceput pentru a taia parul, nu pielea.

- Tunde, contureaza, barbiereste;

- Pentru orice lungime de par;

- 3 piepteni pentru aspect nebarbierit;

- Reincarcabil, utilizare umeda & uscata.



Tehnologie OneBlade unica

Philips OneBlade are o tehnologie noua si revolutionara conceputa pentru barbatii care poarta stiluri faciale si isi lasa barba. Aparatul poate sa tunda, sa contureze si sa barbiereasca parul de orice lungime. Sistemul sau dublu de protectie – un strat de alunecare combinat cu varfuri rotunjite – asigura un barbierit mai usor. In acelasi timp, tehnologia sa de barbierire include un dispozitiv de taiere cu miscari rapide (200 pe secunda).

Aceasta combinatie unica asigura un barbierit care este atat eficient, cat si confortabil, chiar si in cazul firelor mai lungi. OneBlade nu barbiereste la fel de aproape ca o lama traditionala, astfel ca pielea este protejata.



Scurteaza barba

Tunde-ti barba la o lungime precisa pentru aspect nebarbierit cu ajutorul unuia dintre cei 3 piepteni inclusi pentru aspect nebarbierit. 1 mm pentru aspect usor nebarbierit, 3 mm pentru tuns scurt si 5 mm pentru un aspect nebarbierit cu fir lung.



Barbiereste-te

Urmarirea conturului

OneBlade iti urmareste contururile fetei, permitandu-ti sa tunzi in mod eficient si confortabil si sa-ti barbieresti toate zonele fetei.



Creeaza contururi precise si un profil clar cu lama cu doua taisuri

OneBlade urmareste contururile fetei, permitandu-ti sa tunzi si sa iti barbieresti usor si confortabil toate zonele fetei. Foloseste lama cu doua taisuri pentru a contura si a crea linii clare deplasand lama in orice directie.

Ziua eMAG 2020 - aparate de tuns barba

3 piepteni cu atasare printr-un clic pentru aspect nebarbierit (1, 3 si 5 mm) pentru un stil uniform

Ataseaza printr-un clic unul dintre piepteni pentru a obtine aspectul nebarbierit uniform pe care ti-l doresti.



OneBlade durabil

Lamele sunt concepute pentru a oferi performanta de durata. Pentru performanta optima, lama trebuie inlocuita doar o data la 4 luni. Este usor de inlocuit, fara complicatii.



Umed si uscat

OneBlade este rezistent la apa, asadar este usor de curatat: nu trebuie decat sa-l clatesti la robinet. De asemenea, te poti barbieri cu sau fara spuma – cum preferi.



Acumulator cu durabilitate mare

Bateria reincarcabila ofera 45 de minute de performanta constanta la o incarcare de 8 ore.



Ziua eMAG 2020 - uscatoare de par Rowenta

2. Uscator de par Rowenta Studio Dry Effiwatts Elite CV5372F0, 2100W, 3 setari, Jet de aer rece, Concentrator Triple Air Precision, Negru.

Performanta inalta de uscare de 2100 Effiwatts adauga un impuls de eficienta sesiunilor de uscare, dar cu un consum de energie redus cu pana la 20%*.

Concentratorul Triple Air Precision elibereaza un flux de aer precis pentru a avea control complet al procesului de styling, in timp ce 3 setari de viteza si temperatura iti permit sa reglezi fluxul de aer si temperatura in timpul sesiunii de uscare.

Jetul de aer rece asigura fixarea coafurii la sfarsitul sesiunii de uscare, asigurandu-i rezistenta indelungata.

Rowenta Studio Dry, partenerul ideal pentru a realiza coafuri perfecte, rapid si fara efort.

Uscare eficienta si consum redus de energie - Performanta ridicata de uscare de 2100 Effiwatts, echivalenta cu a unui model de 2100 W, dar cu un consum real de energie de 1700 W.

Ziua eMAG 2020 - uscatoare de par

Control perfect in timpul coafarii - Concentrator exclusiv Triple Air Precision pentru un flux de aer ultra-precis si o finisare perfecta a coafurii.



Setari adaptabile - 3 setari de temperatura si de viteza pentru reglarea fluxului de aer si a temperaturii in timpul uscarii parului.



Rezultate de lunga durata - Treapta de aer rece pentru fixarea coafurii la finalul sedintei de uscare.



Usor de manevrat - Greutate redusa si design bine proportionat pentru confort in utilizare, chiar si in timpul sesiunilor uscare mai indelungate.



Usor de depozitat - Inel de agatare pentru depozitare usoara.



Confort in utilizare - Cablu de alimentare lung de 1,8 m pentru libertate de miscare si confort sporit in utilizare.

Ziua eMAG 2020 - epilatoare Braun

3. Epilator Braun 3170 Purple, 20 pensete, Smartlight, Alb/Lila.

Rezultate de lunga durata - Silk-épil 3 indeparteaza usor parul de la radacina, pentru rezultate de lunga durata. Excelent pentru incepatori, rolele de masaj stimuleaza pielea pentru o epilare usoara si, cu tehnologia Smartlight, dezvaluie cele mai fine fire de par pentru o finete care dureaza mai mult.

Sistem cu 20 de pensete - Indeparteaza usor firele de par de la radacina pentru o finete de lunga durata.

Smart Light - Ridica parul de la nivelul pielii si il ghideaza catre pensete pentru o indepartare mai usoara.

Role de masaj - Stimuleaza cu delicatere si maseaza pielea pentru un confort sporit.

Doua setari pentru viteza - Iti permite sa alegi varianta optima pentru tipul tau de piele si rutina zilnica de infrumusetare.

5 Motive pentru care sa alegi epilarea cu aparatele Braun - Epilatoarele Braun Silk-épil indeparteaza parul de 4 ori mai scurt fata de ceara. Nu asteptati niciodata sa creasca din nou parul intre epilari;

Braun are o gama larga de epilatoare Wet & Dry, astfel incat sa puteti utiliza aparetele in cada sau dus. Cu utilizarea regulata in apa, epilarea devine nedureroasa;

Este mult mai rentabil decat ceara comparativ cu vizitele regulate la salon;

Epilarea este usoara si eficienta. Nu lasa mizerie sau ceara de curatat;

Nu este nevoie sa programati intalniri la salon. Epilatoarele pot fi utilizate oricand, oriunde.



Ziua eMAG 2020 - placi de indreptat parul Remington

4. Placa de indreptat parul Remington S1005, 230 grade, LED, Easy lock, negru.

Descriere

- placa pentru indreptat parul cu invelis din ceramica cu tehnologie anti-statica

- culoare: negru

Detalii tehnice

- putere: 120 V - 240 V

- latime placi: 2,54 cm

- 30 de setari de temperatura, pana la 230°C

- placi ceramice cu tehnologie anti-statica

- timp de incalzire: 30 de secunde

- stingere automata dupa o ora de functionare

- inchidere de siguranta cu balama

- cablu rotativ

- dimensiuni: 27,1 cm x 3,6 cm x 3,5 cm

Garantie: 2 ani.

Pretul este AICI.