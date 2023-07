Avem documentul: Nicolae Ciucă a semnat sesizarea cu ororile din Căminele Groazei, din Ilfov

Avem documentele oficiale prin care Nicolae Ciucă, la vremea respectivă premier al României, știa cu detalii despre ororile din Căminele Groazei din Ilfov.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Mai exact, o asociație, fundația social-culturală Antropos, i-a scris premierului la data de 22 februarie 2023 despre ororile din Căminele Groazei din Ilfov.

Documentul a ajuns la cabinetul lui Nicolae Ciucă, la vremea respectivă premier al României, pe care l-a semnat şi l-a trimis ca sesizare spre rezolvare către Corpul de Control al premierului.

Întrebat, astăzi, dacă a fost informat sau dacă a avut informări legate de aceste Cămine ale Groazei din Ilfov, Nicolae Ciucă susține că Guvernul a trimis mai departe această sesizare către Parchetul din Buftea.

Însă Parchetul din Buftea la solicitarea Antena 3 CNN răspunde că a primit o solicitare, care a fost, practic, sesizarea direcționată de un Corp de Control al ministrului, nu al premierului și nu face referire la această fundație, ci la o altă asociație, Centrul de Resurse Juridice.

"Ştiți foarte bine activitatea mea. De fiecare dată când am avut astfel de informări sau de sesizări am luat măsuri în consecință. Ca atare, nu am avut astfel de informări și sunt convins că indiferent de ce instituții ar fi fost vorba, indiferent de ce nivel de conducere ar fi fost vorba, și atunci și acum măsurile trebuie să fie același", spunea Nicolae Ciucă săptămâna trecută.

Astăzi, întrebat din nou despre acest document oficial, Nicolae Ciucă a spus într-o reacție pentru Antena 3 CNN:

"Vă rog să verificați întrebarea și răspunsul. Am fost întrebat dacă m-a informat ministrul Budăi și am răspuns că nu, pentru că nu primisem nimic de la dumnealui. Ce ați primit este pe baza unei petiții pe care am dat-o imediat la Corpul de Control al primului-ministru și în două săptămâni a fost informat Parchetul. Acesta este adevărul", a spus Nicolae Ciucă.