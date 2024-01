Ministrul Energiei, despre facturile la energie şi gaze din această iarnă: "Românii, nu o să tremure nici de frig, nici de frica facturilor"

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a explicat la Antena 3 CNN cât de pregătită este România să facă faţă acestei ierni şi cum vor fi sprijinite familiile vulnerabile.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat asigurări că românii vor fi protejați în această iarnă, mai ales că se menține schemă de compensare-plafonare.

"Noi, la nivelul Guvernului, ne-am asumat că românii, iarna asta nu o să tremure nici de frig, nici de frica facturilor. Şi ne-am asumat să menținem această schemă de compensare-plafonare, care pentru români a asigurat la nivel european al patrulea cel mai ieftin gaz din Uniunea Europeană.

Asta înseamnă că există în continuare acel plafon de 0,31 de lei per Megawatt-oră, dar foarte mulți furnizori, pentru că a scăzut prețul la gaze pe piață au venit sub acest plafon.

Inclusiv în locul meu de consum, acasă sunt facturat undeva la 0,25, 0,26 lei per Megawatt-oră, deci sub plafonul maxim pe care l-ar permite legislația în vigoare. Este o schemă valabilă până în martie 2025 cu bani plătiți de la buget, care acoperă diferența dintre prețul la factură pe care îl au românii în fiecare lună și prețul real din piața liberă pe care îl plătesc furnizorii.

Cum va face România faţă acestei ierni. Explicațiile ministrului Energiei

România a ales să protejeze toți consumatorii. Deci, din această perspectivă, noi protejăm și consumatorii casnici și consumatorii non-casnici și avem un dialog constant cu Bruxelles-ul. Și eu am fost acolo, m-am văzut cu patru comisari europeni, inclusiv cu dna. comisar Simpson.

Nu mi s-a pus în vedere că această schemă ar încălca vreo regulă europeană sau că ar fi trebuit să o tratăm altfel. Din contră, toți oficialii europeni au spus puteți să continuați aceste măsuri de sprijin.

E adevărat, România putea să le țintească poate mai bine pe consumatorii vulnerabili. Noi am mers pe praguri de consum. Știți bine că la energie electrică avem acel 0,68 lei megawatt-oră, sub 100 de kilowați-oră pe lună, până la 1,3- 1,4 deci aproape dublu pentru românii care consumă peste 300 de kilowați oră. Asta înseamnă că dacă ești un român, dacă ești o gospodărie cu venituri mai mici, în general ai un consum mai mic și deși prețul energiei electric este la jumate față de o gospodărie cu un consum mai mare.

Detalii din schema de compensare-plafonare. Cum vor fi sprijinite familiile vulnerabile

Sunt două măsuri pe care România a lua toată schema de compensare, plafonare și are aceste praguri de consum și prețurile aferente și cardurile la energie care tocmai a fost prelungit. E adevărat, nu este proiectul sau nu e meritul. Ministerul Energiei este la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu acei bani care vin către românii care au sub 2.000 lei venituri per membru al gospodăriei.

Putem avea și un astfel de dialog cu furnizorii pentru a nu-i decupla pe românii care nu reușesc să își plătească factura, dar totuși la curent, de exemplu a energie electrică sunt peste 5 milioane de gospodării în țara asta care din criza energetică până azi au plătit cam 35 lei pe lună factura la curent. Este un cost rezonabil chiar și pentru familiile cu un venit mai mic", a spus ministrul Energiei la Antena 3 CNN.