Nazare: Fac apel la prudență în gestionarea cheltuielilor bugetare

Invitat al Sabinei Iosub în emisiunea "În fața națiunii", ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că această veste bună vine după o serie întreagă de vești bune venite de la partenerii internaționali.

"Este o veste bună într-o serie, practic, de anunțuri făcute după aprobarea bugetului, anunțuri pozitive. Am avut întâi anunțul Băncii Mondiale care a revizuit în creștere perspectiva noastră de creștere economică. Am mai avut după aceea acel 6% prognozat de FMI, la fel, foarte optimist în privința creșterii economice, după care a urmat Comisia Europeană cu un 5,1%, ceea ce înseamnă a treia creștere a unui stat membru prognozată pe acest an.

Între aceste anunțuri, am mai avut inclusiv ridicarea perspectivei de la negativ la stabil de către agenția de rating Standard & Poor's și confirmarea ratingului de către Agenția Fitch. Toate aceste vești însumate reprezintă încredere, pe de o parte a Comisiei Europene, a partenerilor internaționali în ceea ce facem, în măsurile economice pe care le luăm și traiectoria fiscal-bugetară pe care am adoptat-o (...)

Datele publicate astăzi de INS sunt date-semnal, care înseamnă că suntem în direcția cea bună", a spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a făcut însă un apel la prudență în gestionarea cheltuielilor bugetare.

"Nu înseamnă că am ajuns acolo, ci că ne îndreptăm în direcția bună. Trebuie să menținem o atitudine prudentă, de echilibru, în continuare, exact așa cum am făcut până acum, astfel încât să confirmăm trendul pe care ne-am înscris. Sunt semnale foarte bune, dar fac din nou apel la prudență, în special în gestionarea cheltuielilor bugetare de către toți ordonatorii de credite și menținerea acestei atitudine pe care am avut-o de echilibru", a mai spus Alexandru Nazare la "În fața națiunii".

Ministrul Finanțelor, vești proaste pentru români. Salariile nu vor crește nici anul acesta

În urmă cu câteva zile, Alexandru Nazare declara, tot pentru Antena 3, că românii nu vor avea parte de creșteri salariale nici anul acesta

Reporter: Înțelegem din acest semnal de alarmă pe care l-ați tras ministerelor, prin aceste adrese, că până la sfârșitul acestui an nu vom vedea nicio măsură nouă propusă din partea Ministerului de Finanțe, deci practic nu ar fi bani pentru noi majorări de pensii sau de eventuale creșteri de salarii? Știm că o parte din mediul bugetar încă mai speră.

Alexandru Nazare: Așa cum stau lucrurile în acest an, știți foarte bine, angajamentul Guvernului a fost să mențină cheltuielile la nivelul anului trecut.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal