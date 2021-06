Președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, explicații în cazul pilotului mort în viitură: ”La prima vedere, decizia continuării cursei a fost realistă”

Adrian Cernea spune că a fost la fața locului accidentului chiar în seara în care s-a întâmplat.

”Aici nu trebuie să vorbim despre vină, vorbim despre niște responsabilități. O competiție de motor sport pe teritoriul României este condusă de un director organizatoric, are un șef de securitate, are directori de traseu, are persoane care sunt special pregătite ca să răspundă de ceea ce se întâmplă acolo. Tot ceea ce ține de desfășurarea acestei competiții, oprirea sau continuarea competiției, stau în mâinile acestor oameni. Oameni care, ulterior, în comisiile de specialitate ale Federației răspund pentru deciziile pe care le-am luat.

Eu am fost sâmbătă seară la fața locului, a fost și șeful securității din cadrul Federației, vicepreședintele Nicolăescu, alături de mine. La prima vedere, pot să spun că decizia continuării cursei a fost una realistă. Erau informații asupra faptului că este cod portocaliu, dar trebuie să vă spun că competițiile de off-road asta presupun. Presupun parcurgerea unor trasee dificile, chiar foarte dificile.

Trebuie să vă spun că sportivii noștri din off-road, și Federația în special, are protocoale. Cei de la ISU, cu MAI, cu cei de la Salvamont, și noi participăm activ alături de dumnealor, atunci când sunt situații, în momente private, nu în timpul competițiilor, la salvarea celor care sunt în zone în care nu se poate ajunge cu alte mijloace.”, a explicat președintele FRAS pentru Antena 3.

Noris Măgeanu a mai precizat că în momentul de față sunt în desfășurare două anchete privind acest caz.

„Desfășurăm în acest moment două anchete în cadrul Federației. Una este în cadrul Comisiei Naționale de Off-Road și cealaltă a fost inițiată de Biroul Executiv, în aceeași seară, la nivel general în cadrul Federației, i adunăm date și informații despre ceea ce s-a întâmplat mai exact acolo.

Personal, din ceea ce am observat de la fața locului, din faptul că alți sportivi au trecut prin acea zonă, unii chiar de două ori, înclin să cred că decizia de a desfășura competiția nu a fost una greșită. Vom avea informația definitivă într-o săptămână probabil, după ce se întrunesc toate aceste comisii și se iau toate datele.”

