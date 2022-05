Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, a ajuns în România | Cum arată programul vizitei

Prima Doamnă a Statelor Unite a ajuns în România, ca parte a unei vizite în Europa care mai cuprinde și o deplasare în Slovacia. Soția președintelui Joe Biden ne vizitează ţara pentru a doua oară, însă pentru prima dată în calitate de Primă Doamnă.

Soţia preşedintelui Biden se va întâlni cu militarii americani staţionaţi aici, apoi, sâmbătă, ajunge în Bucureşti. În Capitală, Jill Biden va avea întâlniri cu membri ai Guvernului României și ai ambasadei SUA, precum şi cu lucrători în domeniul umanitar.

On the ground in Romania and heading to serve a meal to our U.S. troops stationed here at Milhail Kogălniceanu Air Base. pic.twitter.com/vRuuPcgiqe