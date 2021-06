Toma Coconea, zi decisivă în cea mai grea cursă din lume: "Nu mi-e frică de nimeni, nici pe jos, nici în aer"

"Mă simt încă puternic și am energie. Am atât de multă încât pot să merg încă o dată, o iau de la capăt.", spune Toma Coconea.

"Sunt într-un loc care-mi stârnește multe amintiri, sunt la baza Mont Blancului, cel mai înalt vârf din Europa. Mâine trebuie să-l ocolesc în zbor, sunt trecători de 4000 m.

O să am niște pași de trecut pe jos, că din păcate vântul nu-i prielnic. Asta-i cursa până la urmă, mă lupt cum e, e un punct dificil care-mi ia un pic din distanță față de ceilalți. Sperăm să-l trec și apoi să întru în linie dreapta către Zell am See.

Este o cursa destul de tehnică și dificilă să faci Alpii tur și retur. Realitatea cu adevărat.

Dacă ești într-o poziție bună, pot să zbor cot la cot cu Maurer. Nu mi-e frică de nimeni, nici pe jos, nici în aer.

Eu sunt acum în plutonul 2. Când m-am văzut pe locul 24, eu știam că nu acela mi-e locul. Eu mă lupt pentru top 10 de 20 de ani de zile și asta mi-e obiectivul și anul asta, să termin sănătos și până la final."

O zi din viața lui Toma Coconea, în cea mai grea cursă din lume. Soția sa: ”Ia energie de la toți oamenii de pe traseu”

Parapantistul român, Toma Coconea, înaintează în cea mai grea cursă din lume. Ștefania Coconea, soția sa și sprijinul său, a fost invitată la emisiunea ”În Fața Națiunii” de la Antena 3, unde a vorbit despre parcursul soțului său în cursă, dar și despre care este cea mai mare temere a sa cu privire la riscurile la care este expus Toma.

”Acum așteptăm să vedem ce decizie o să ia Tomi. Unde îl așteptăm este un pic vânt și el comunică cu suporterul să vadă despre ce este vorba”, a spus Ștefania.

Aceasta a vorbit și despre ce îl motivează pe Toma Coconea în această lupta și de unde își ia energia pentru a merge mai departe.

”Apreciază foarte mult și îl încurajează și ia energie extraordinar de multă de la toți oamenii de pe traseu. Sunt foarte mulți elvețieni, austrieci, nemți care îl văd văd pe live tracking și ies în calea lui cu ce pot ei să îl energizeze. Un suc, o ciocolată, ceva fructe. Toată lumea îl fotografiază, vor poze cu el”, a mai spus Ștefania Coconea la Antena 3.

Toma Coconea refuză uneori să mănânce, pentru a se simți în formă, însă soția sa are grijă de el și de sănătatea lui

”Încercăm să îl alimentăm cu cât mai multă proteină, carbohidrați și când nu vrea să mănânce, efectiv ca la un copil mic, mai ales acum că o avem pe Jesica, știu exact. Când nu e atent, atunci îi introduci direct în gură”, a spus Ștefania râzând.

Parapantistul român participă acum la cea mai dură competiție din lume. Soția sa a povestit cum face față provocărilor la care este și ea supusă, ca sprijin principal al lui Toma.

”Este cursa lui în primul rând și a noastră a echipei, pentru că suntem linia întâi lângă el. Pentru mine este a doua experiență, eu am fost și data trecută lângă el, în 2019, la ediția trecută, și într-un fel m-am familiarizat cu ce trebuie să fac, cu obiceiurile lui, cu refuzurile lui”, a mai spus Ștefania Coconea.

Întrebată care este cea mai mare emoție a sa în această perioadă, Ștefania a răspuns: ”Când aterizează. Când aterizează, toată echipa e un pic tensionată și emoționată și ne întrebăm care e următoarea mișcare, cum ajunge la cea mai apropiată decolare și cea mai favorabilă”.

