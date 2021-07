Valeriu Gheorghiță, despre varianta Delta a COVID-19: ”Se estimează de peste o mie de ori mai mare cantitatea de virus la persoanele astfel infectate”

Valeriu Gheorghiță a explicat pentru Antena 3 cât de periculoasă este tulpina Delta. Doctorul precizează că noua variantă are o rată mare de transmitere, iar persoanele care se infectează cu aceasta au o încărcătură virală mult mai mare decât în cazul infecției cu varianta inițială a bolii.

”Varianta Delta se pare că este cea mai adaptată variantă virală dintre cele care sunt circulante la momentul actual, în sensul în care are o serie de avantaje și anume faptul că se multiplică foarte ușor și persoanele infectate cu acest tip de variantă virală au cantități de virus foarte mari. Se estimează de peste o mie de ori mai mare cantitatea de virus la persoanele infectate cu astfel de variantă virală. Această variantă se atașează foarte ușor de receptorii de pe suprafața celulelor și are această capacitate de a scăpa parțial de sub acțiunea neutralizantă a anticorpilor, atât a celor care rezultă după trecerea prin boala naturală, cât și a celor care rezultă după vaccinare.

Din acest punct de vedere, s-a observat o rată bazală de reproducere a cazurilor mult mai crescută decât cea cu care eram obișnuiți la tulpina parentală, astfel încât o persoană infectată cu astfel de variantă poate să genereze chiar nouă cazuri secundare se pare, ori din acest punct de vedere, rata de atac la nivel populațional este crescută și este într-adevăr comparabilă cu ale bolilor pe care noi le știam a fi extrem de contagioase precum varicela. Are capacitatea de a se răspândi foarte ușor la nivel populațional, în mod deosebit în rândul persoanelor nevaccinate, care sunt complet descoperite în fața acestei infecții.

La acest moment avem două instrumente foarte importante prin care noi putem să limităm răspândirea acestei circulații. Primul este legat de vaccinarea cu schemă completă, și subliniez schemă completă, și a doua modalitate este legată de folosirea în continuare a măștii de protecție, cu precădere acolo unde riscul de expunere la infecție este crescut.”, a declarat Valeriu Gheorghiță, în cadrul emisiunii ”În fața Națiunii”.

Valeriu Gheorghiță explică de ce persoanele vaccinate dezvoltă forme grave ale bolii

În ceea ce privește persoanele vaccinate care au dezvoltat forme grave ale bolii, Valeriu Gheorghiță a enumerat mai multe motive pentru care imunizarea prin vaccin nu oferă protecție totală.

”Sunt explicații pe care le știam. Pe de o parte nu există vaccin care să ofere protecție sută la sută. Noi, de altfel am spus că rata de eficacitate conform studiilor era pentru vaccinurile pe bază de ARN mesager în jur de 95%, ceea ce înseamnă că avem totuși cinci persoane din 100 care nu dezvoltă un videl suficient de ridicat al anticorpilor. Aceste persoane în general sunt din rândul celor vulnerabile: cei foarte vârstnici, cei care sunt cunoscuți cu boli care reduc foarte mult răspunsul imunologic, cei care fac tratamente care scad răspunsul imun.

Mai mult decât atât, odată ce facem această infecție cantitatea de virus care rezultă în urma multiplicării virale este foarte mare și atunci evident că există o corelație între cantitatea de virus și riscul de formă severă.”

Urmăriți intervenția integrală a lui Valeriu Gheorghiță în video:

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal