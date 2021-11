Dr. Valeriu Gheorghiță, despre varianta Omicron: ”Este cel puțin la fel de transmisibilă ca varianta Delta”

1. Varianta Omicron este mai agresivă?

”În acest moment nu avem date care să sugereze că varianta Omicron este mai agresivă, dimpotrivă. Avem date care ne arată că, până la acest moment, majoritatea cazurilor au fost ușoare sau cazuri asimptomatice, dar au apărut la persoane care fie erau vaccinate, fie aveau istoric de trecere prin boală.

Acest lucru ne confirmă două lucruri, și anume că persoanele care au istoric de trecere prin boală sau sunt vaccinate sunt mai bine protejate în fața formelor severe de boală, chiar dacă vorbim de varianta Omicron, și faptul că această variantă are capacitatea de a scăpa de sub protecția pe care anticorpii o oferă. (...) Faptul că întâlnim aceste infecții la persoane vaccinate sau cu trecere prin boală sugerează capacitatea ei de a scăpa de sub acțiunea protectoare a răspunsului imun.

Cazurile confirmate cu varianta Omicron sunt, în general, la persoane tinere, care în mod natural nu dezvoltă forme severe. Tocmai de aceea nu putem să tragem în acest moment o concluzie”, a explicat dr. Valeriu Gheorghiță.

2. Varianta Omicron este mai transmisibilă?

”Datele actuale arată că această variantă este înalt transmisibilă. Este cel puțin la fel de transmisibilă ca varianta Delta, iar acest lucru se bazează pe faptul că, în Africa de Sud, această variantă Omicron a rezultat o creștere rapidă, tinde să înlocuiască din circulație varianta Delta (...) și mai arată și posibilitatea ca ea să dea infecții doar la persoanele vaccinate sau cu trecere prin boală.

În Africa de SUd, peste 60% din persoane au anticorpi ca urmare a trecerii prin boală. Este o țară cu o rată mică de vaccinare, în jur de 25% au schema de vaccinare completă, ceea ce ne demonstrează o transmisibilitate foarte crescută. Chiar dacă nu va avea o virulență mai mare, o transmisibilitate crescută va fi asociată cu un număr important de cazuri grave și avem deja lecția variantei Delta”, a mai spus Valeriu Gheorghiță.

3. Vaccinurile actuale mai protejează în cazul infecției cu varianta Omicron?

”Noi avem o experiență în momentul de față, cu varianta Delta a SARS-CoV-2, care este tot o variantă originară din Africa de Sud, care are cea mai crescută capacitate de a evada răspunsului imun și anume activitatea neutralizantă a anticorpilor este de cel puțin 7 ori mai redusă față de cea a variantei inițiale, pe când varianta Delta are capacitatea de 2,8 ori de reducere a activității neutralizante a anticorpilor.

În cazul acesta, vedem că vaccinurile își mențin eficiența față de formele severe și la același lucru ne așteptăm și în cazul de față. Chiar dacă evadează răspunsului imun, sunt indicii suficiente care spun că probabil va fi o protecție crescută față de formele grave de îmbolnăvire”, a declarat Gheorghiță la Antena 3.

