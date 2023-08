Cele mai mari pierderi vin în lipsa unei decizii, fie ea şi greşită | Income Summer Edition

Am vorbit mult despre greșeli în antreprenoriat în episodul 5. Am despicat firul în patru cu Rodica Lupu și Corneliu Bodea, doi antreprenori cu zeci de ani de experiență și conducători ai unor afaceri de top din România.

Greșelile sunt cei mai buni educatori, pentru că fiecare greșește în felul lui, astfel încât lecția pe care o primește este fix aceea care îi trebuie lui, spunea Rodica, iar Corneliu a venit în completare și a mărturisit că în deceniile lui de analizat mediul de business a constatat că cine se teme de eșec nu are stofă de antreprenor. Nu ai cum să visezi la o afacere funcțională fără să iei în calcul că ai putea face și greșeli. Cu ce sfaturi practice pentru generațiile de tineri antreprenori au venit cei noi? Vedeți în acest episod.

Nu ratați așadar Income Summer Edition, un serial format din 7 ediții speciale, cu 7 întâlniri definitorii pentru viitorul tinerilor, al antreprenoriatului și al României, în general.

Avem 7 rude de discuții cu leaderi, mentori, personalități de top în domeniile lor. Sunt modele ale căror povești inspiră, motivează și, totodată, definesc ce este mai bun în țara în care trăim.

Rodica Lupu a fondat şi conduce compania de consultanţă in managementul inovarii si finanțare Loop Operations, precum si Ingenius Hub, cu spatii ultra-centrale de co-working in 5 orase, cu programe constante de sustinere si finantare a tinerilor antreprenori si cu implicare in finantarea a 240 de start-up-uri in ultimii 3 ani. In cei 15 ani de antreprenoriat, 13 ani de afaceri europene în administraţia centrala si in proiecte internationale, 15 ani de implicare în societatea civilă, Rodica Lupu este responsabila de atragerea a cca 100 de milioane de euro din fonduri neramsursabile pentru clienţi şi parteneri, dar si de initierea si derularea unor proiecte cu impact national sau regional, atat la nivel de legislatie, cat si la nivel de dezvoltare de retele, educatie antreprenoriala, responabilitate sociala. Absolventă a unui program de MBA în Londra și San Francisco, la Hult International Business School, Rodica Lupu este si expert al Comisiei Europene (TAIEX) în domeniul pieţei interne, în special piaţa internă a serviciilor nefinanciare, Business Angel, formator, speaker, autor.

Corneliu Bodea este acționar al grupului internațional de companii ABBC și CEO al Adrem, brand cu o istorie de 30 de ani pe piața din România și activitate în domeniul energetic. Din 2014, Corneliu Bodea deține și poziția de Președinte al Centrului Român al Energiei (CRE), organizație neguvernamentală activă în domeniul energetic, cu activitate atât în România, cât și la Bruxelles. Corneliu și-a extins formarea tehnică cu studii de management, ulterior cu un MBA în cadrul Open University din Marea Britanie și cel mai recent cu Board Directors’ Programme al Henley Business School. Cu o experiență îndelungată în domeniul energetic, în managementul unor activități complexe și a peste 1000 de angajați, Corneliu își propune să contribuie la inițiativele de dezvoltare ale mediului antreprenorial românesc și să susțină activ sustenabilitatea economică, ecologică și socială, prin implicarea în proiectele desfășurate de organizațiile CONAF, unde este și membru în board, Fundația Leaders, Romanian Business Leaders, ReThink România și alte organizații. Consideră că este responsabilitatea fiecăruia, afaceri și indivizi, să ne desfășurăm activitatea fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, putând astfel să satisfacem nevoile generațiilor următoare.

Adrian Maniutiu face parte din echipa Antenelor de peste 11 ani, unde este realizatorul emisiunii INCOME, la Antena3CNN, din vara anului 2012. Este Ambasador al Antreprenoriatului, în cadrul proiectului european "Antreprenor 2020-2022", s-a născut la Cluj-Napoca în 1979 și a studiat business și marketing în Germania si Romania, la Cluj. A lucrat în domeniul investițiilor și în dezvoltare imobiliară, iar cu 10 ani in urmă a fondat PhotoMedia – transformată ulterior în EM360 GROUP – o agenție în expansiune, cu o echipa de peste 15 oameni, concentrată pe marketing-ul creativ, producții media, strategii de comunicare și management reputațional. Acumuland o experiență diversa în televiziune, atât din poziția de realizator TV și prezentator, cât și din cea de co-producător și dezvoltator de formate, în 2019 a lansat EM360 Studio – un canal web-TV care se concentrează pe seturi de producții premium din sfera de infotainment, business și talk. Din 2023 se implica si proiecte de venture din zona de automatizare si inteligenta artificiala.