Cum poți economisi o sumă de trei ori mai rapid: ”Îți poți cumpăra un apartament în 16 ani, în loc de 41!”

Alexandru Chirilă, investitor și consilier financiar, a explicat în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN care este cea mai bună și cea mai eficientă metodă de a economisi bani într-un timp relativ scurt.

Potrivit acestuia, o persoană care poate economisi în fiecare lună o sumă de 1.000 de lei, își poate cumpăra un apartament de aproximativ 100.000 de euro în 41 de ani. Perioada se scurtează drastic însă în momentul în care banii sunt investiți inteligent.

”Calculul îl putem face pe un apartament care ar valora aproximativ 100.000 de euro. La un calcul simplu, ar fi undeva la 41 de ani, în care o persoană ar trebui să economisească lună de lună 1000 de lei. Dacă stăm și ne gândim ce se poate întâmpla pe parcursul celor 41 de ani... Am putea să ne pierdem sursa de venit, există șansa să nu putem să economisim în fiecare lună 1000 de lei, dar calculele cam asta spun. 41 de ani, economii lunare de 1000 de lei. După 41 de ani aș putea să îmi permit un apartament de 100.000 de euro.

Cum poți câștiga timp

Partea interesantă este că poți câștiga timp dacă știi ce să faci cu acești 1000 de lei. Și este simplu. Investiții în obligațiuni, în ETF, care replică diverse benchmark-uri, poți obține un randament de 10% și atunci ai câștigat vreo 25 de ani. Și asta deoarece, cu puterea dobânzii compuse, cei 1000 de lei economisiți lunar, investiți într-un instrument financiar, care ar genera undeva la un 10% randament anual, ai putea să îți permiți același apartament în aproximativ 16 ani. Și aici este frumusețea cifrelor. Pentru cei pasionați de matematică, și nu numai, înțelegerea conceptului de dobândă compusă este o abilitate esențială în 2024”, a explicat Alexandru Chirilă.

Ce dobânda compusă

”În managementul finanțelor personale, vorbim de ”Future value of money”, sau de ”Present value of money”, concept care reprezintă transpunerea dobânzii compuse, mai exact, dobândă la dobândă.

Reinvestirea dobânzii, an de an, și aplicarea dobânzii la dobânda deja primită, maximizează foarte mult profitabilitatea. Practic, dacă facem un calcul, la un randament de 10% anual, fără dobândă compusă, dacă venitul ar fi undeva la 1000 de lei, 10% ar fi undeva la 100 de lei. Ei bine, dacă multiplicăm și avem 10% an de an, prin puterea dobânzii compuse, atunci vom avea în al doilea an 10% la 1000 de lei cei inițiali, plus 100 de lei câștigați în anul precedent. Asta înseamnă că aș avea 10% din 100 de lei, deci deja câștigăm 110 lei în al doilea an.

Observăm astfel un fenomen, din al șaptelea, al optulea an, dobânda compusă aproape dublează banii. Cumva, din al zecelea an, vorbim de o dublare. Și se poate observa fenomenul acesta pe un grafic în modul în care a evoluat averea lui Warren Buffet. Acesta are undeva la peste 70 de ani de investiții, și se poate vedea în anii 60, 70, efectiv vorbim de o creștere extrem de accelerată”, a mai explicat consilierul financiar în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.