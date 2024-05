Avi Dichter, ministru israelian, fost șef al Shin Bet: "Vrem să distrugem capacitatea Hamas de teroare militară. În Rafah avem ținte specifice"

Israelul va continua operațiunile anti-Hamas în orașul Rafah, în pofida opoziției Statelor Unite și, mai nou, a Germaniei.

Premierul Benjamin Netanyahu a spus că "Israelul poate lupta singur" și a amintit că israelienii au rezistat în 1948 unei coaliții a statelor arabe.

Avi Dichter, fost director al Agenției de Securitate israeliene Shin Bet, actual ministru al Agriculturii în guvernul lui Netanyahu, reconfirmă, la Antena 3 CNN, că statul evreu va continua să distrugă capacitățile militare ale grupării palestiniene.

"Israelul și cabinetul din care fac parte au fixat obiective foarte clare pentru acest război. În primul rând, distrugerea întregii infrastructuri militare a Hamas și a organizației palestiniene Jihadul Islamic din Fâșia Gaza. Vom distruge infrastructura militară a Hamas. Fără îndoială. E în interesul Israelului, e în interesul Statelor Unite. E în interesul, cred, al întregii lumi normale.

SUA este un aliat adevărat, un aliat strategic al statului Israel și, prin urmare, sunt sigur că vom putea explica și să discutăm cu aliații noștri, pentru a ne asigura că suntem de acord cu privire la distrugerea infrastructurii militare și să nu provocăm niciun fel de daune oamenilor nevinovați din Rafah. Nu avem niciun interes în acest sens (...)

Ministrul israelian: "Vrem să dăm înapoi Hamasul: de la teroarea militară la teroarea 'obișnuită'"

Rafah este o zonă imensă. Avem ținte specifice. Să ajungem în oraș, în tabăra de refugiați din Rafah, este o operațiune care necesită timp. Bineînțeles, cu trupele terestre. Nici atacurile aeriene nu sunt ușoare, pentru că (Rafah) este aproape de granița egipteană. Trebuie să luăm măsuri specifice pentru a nu face nicio greșeală (...)

Infrastructura militară pe care o avea (Hamas) înainte de 7 octombrie este grav distrusă, dar nu toată a fost distrusă. Ea va fi distrusă. Ceea ce încercăm să facem este să îi aducem înapoi de la teroarea militară la așa-numita teroare obișnuită", a spus Ditcher.

El a vorbit și despre atacul masiv al Iranului în Israel, după uciderea mai multor ofițeri iranieni de rang înalt într-o aparentă lovitură israeliană asupra unei clădiri a Consulatului din Damasc al republicii islamice.

"Au fost șocați (iranienii) să vadă că nu au putut îndeplini nici măcar 10% din obiectivul lor. Ceea ce înseamnă că știu că au eșuat. Ei știu că au plătit un preț pentru asta. Și sunt sigur că Iranul a înțeles că Israelul nu înseamnă o armată obișnuită (...)

Ministrul israelian: "Iranul este o problemă globală, iar Israelul nu o poate rezolva singur"

Iranul este o problemă internațională, creează probleme cu cele șase proxy-uri, iar cel din Yemen a blocat strâmtorile Babylon și 50% din capacitatea Canalului Suez, care este o problemă a Egiptului (...) Se comportă ca niște pirați în Oceanul Indian.

Iranul este o problemă globală, este statul terorist numărul unu în întreaga lume. Israelul nu poate rezolva toate problemele de unul singur, este o problemă pe care întreaga lume trebuie să o rezolve. Cu cât mai repede, cu atât mai bine", a spus ministrul israelian la Antena 3 CNN.

Benjamin Netanyahu: "Israelul poate rezista singur!"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că țara sa "poate să reziste singură" în războiul anti-Hamas purtat în Gaza.

Poziția sa vine după ce SUA au avertizat că livrările de arme către statul evreu ar putea fi oprite dacă Israelul va ordona o invazie pe scară largă în orașul Rafah.

Mii de persoane au fugit deja din orașul aflat în sudul enclavei palestiniene, după ce armata israeliană a început, la începutul acestei săptămâni, o așa-numită operațiune "limitată".

Președintele american Joe Biden a avertizat în repetate rânduri împotriva operațiunii, spunând că aceasta ar depăși o "linie roșie".

Însă Benjamin Netanyahu a respins avertismentul american, afirmând că Israelul va continua să lupte.

"Dacă va fi nevoie, vom rămâne (să luptăm) singuri. Am spus că, dacă va fi necesar, vom lupta cu unghiile. În Războiul de Independență de acum 76 de ani, noi am fost cei puțini împotriva celor mulți. Nu aveam arme. A existat un embargo asupra armelor pentru Israel, dar cu o mare tărie de caracter, cu eroism și fiind uniți, am învins", a susținut el.

SUA au suspendat livrarea în Israel a 1.800 de bombe de 907 kilograme și a 1.700 de bombe de 227 de kilograme, invocând faptul că acestea ar putea folosite pentru a ucide civili în Rafah.

Președintele Biden a avertizat că, dacă Israelul continuă operațiunea militară în Rafah, vor urma alte suspendări de armament pentru Israel.