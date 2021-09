Şcoala, culegere de probleme. Cât costă coşul cu rechizite pentru noul an şcolar

Am încercat, împreună cu reporterii Antena 3 din ţară, să vedem dacă preţurile diferă de la o zonă la cealaltă şi de unde e mai ieftin să te aprovizionezi pentru noul an şcolar.

After school, fondul şcolii, serbări, excursii, contribuție la paza şcolii şi multe alte cheltuieli sunt luate în calcul, de părinţii din România, atunci când debutează un nou an de învăţământ. Totul începe cu lista de rechizite cu care copilul trebuie să meargă la şcoală.

Şi lista, dar şi bugetul diferă, în funcţie de anul şcolar, de preferințele profesorilor şi, uneori, chiar şi de zona geografică.

Întrebați câţi bani au alocat pentru începutul de an şcolar părinţii spun că au pregătit minim 300 de lei.

„Eu personal cam 200, 300 de lei", spune un părinte.

„Cu tot cu rechizite şi cu totul aşa în jur de 600 de lei. Şi strict pentru rechizite? 200 de lei, cam aşa. Schimbăm şi ghiozdan şi penar şi de toate", mai spune cineva.

„În jur de 600, 700 de lei. Am mai luat din ele dar o să trebuiască să mai cumpărăm. Sunt ok (n.r. preţurile) la unele produse, nu la toate", mai spune o mămică.

Cât costă coşul cu rechizite pentru noul an şcolar

Am încercat şi noi să aflăm cât costă aceleași produse în mai multe zone din ţară.

Plecăm la cumpărături şi vrem să aflăm unde găsim cele mai ieftine rechizite. În marile magazine sau în magazinele de cartier. Cel mai important este să nu uitați lista de cumpărături acasă.

Prima oprire: un hipermaket, unde am aflat că un ghiozdan echipat cu strictul necesar ajunge la 250,15 lei. Tot în Craiova, de data aceasta într-un magazin de cartier, diferența de preț nu este una foarte mare.

Un penar, pixurile, un set de creioane.un creion mecanic aş vrea şi un set de creioane grafit aş vrea.o radieră, ascuțitoare şi un compas costă 249,50 de lei.

Anul acesta pentru rechizite trebuie neapărat să aveţi pregătiţi cel puţin 250, 300 de lei. În cazul în care copiii îşi doresc rechizite speciale nu trebuie să plecați de acasă fără cel puţin 800 de lei.

La Constanţa, preţurile la rechizite sunt o idee mai mari

După ce am echipat penarul, am cumpărat un ghiozdan de o calitate mai bună şi câteva caiete pentru începutul de an şcolar. Facem rapid calculul cu rechizitele luate celor mici şi ajungem la suma de 685 de lei.

În Capitală însă, rechizitele sunt mult mai scumpe. Un calcul simplu ne arată că pentru coşul de rechizite, unul nu foarte pretenţios, ar trebui să scoatem din buzunar in jur de 849 de lei. Oricum ar fi, preţurile sunt mari şi sunt doar cele pentru începutul anului şcolar.

Au tot existat proiecte prin care guvernul voia să acorde o sumă pentru rechizite, dar niciunul dintre ele nu s-a concretizat până acum.

