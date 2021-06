Ce pensie vom avea peste 30 de ani. Puţini tineri ştiu cât au acumulat la pilonul II de pensie

În următoarele 3-4 decenii, vom fi cu aproape 6 milioane de oameni mai puţin faţă de acum, iar diferenţa dintre cei care muncesc şi pensionari va fi una tot mai mare, iar îmbătrânirea populaţiei se va resimţi. Cei mai mulţi români vor avea între 64 şi 72 de ani, arată datele Guvernului.

"Am 25 de ani și să spunem că sunt la primul meu loc de muncă. Am un salariu brut de 5.800 de lei, adică aproximativ 3300 net, aș începe să cotizez la pilonul 2 cu 3,75% pe an, în 30 de ani aș avea în cont circa 186 de mii de lei, ceea ce ar reprezentă o pensie lunară de 1.200 de lei doar din pilonul 2. Însă nu știu ce pot face cu acești bani peste 20 de ani, pentru că există posibilitatea ca puterea noastră de cumpărare să se deprecieze", a spus Silviu Trandafir, reporter Antena 3.

Pe lângă aceşti bani, în cel mai bun caz, vom mai lua de la Pilonul I, adică de la stat, în jur de o mie de lei. Doar că preţurile cresc, iar banii se devalorizează. Dacă mai adăugăm şi îmbătrânirea populaţiei, un fenomen ce va acapara România în următorii 30-40 de ani, se ridică o întrebare: cine ne va mai plăti pensia? Puțini oameni îşi pun problema. Şi mai puţini ştiu cât cotizează acum la pensii.

Pentru tinerii de acum, pensia privată obligatorie va deveni, în viitor, indispensabilă.

Avantajele pilonului II de pensie

"Pilonul doi are avantajul că de-a lungul vieții, un om contribuie cu anumite sume de bani și este proprietarul acelor sume de bani. În momentul în care iese la pensie beneficiază de acei bani și dacă moare, acei bani le rămân moștenire copiilor săi sau familiei", a spus Claudiu Vuţă, analist economic.

Banii din pilonul II de pensii mai pot fi obţinuţi şi în caz de invaliditate. Anul trecut, în jur 46.000 de români au beneficiat de banii din Pilonul 2, cu o valoare a plăţilor de 397 de milioane de lei.

Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, aproape 7,7 milioane de angajați contribuie la pilonul 2 de pensii, în fiecare lună. Valoarea medie a unui cont este de puţin peste 10 mii de lei, iar contribuţia medie este de 197 lei pe lună.

