Cei mai buni piloți de supersonice ai României, mărturii din aer

Şeful Forţelor Aeriene Române susţine că situaţia la Marea Neagră devine din ce în ce mai complexă şi mai complicată.

Urmăriţi un reportaj despre flota F-16 a României, realizat de Ana Maria Roman şi Mihai Dină.

Fiecare zi de antrenament, pentru piloţii de F-16, începe la fel. Ședințe, echipare, apoi o ultimă instrucție înainte de zbor.

Apoi, piloții se îndreaptă către pistă, acolo unde se află cele opt avioane F-16 pregătite pentru antrenamentul de azi.

Verifică aeronava amănunțit, apoi urcă în cockpit. În tot acest timp, ei sunt asistați de inginerii tehnici. Procedurile se desfășoară cu rapiditate și cu multă precizie.

Și, după saluturile clasice din aviație, piloții pleacă la drum.

"Escadrila 53 se pregătește de un zbor de antrenament. Astfel de exercițiau loc în fiecare zi și asta deoarece piloții de aici se pregătesc pentru apărarea spațiului aerian, dar evident şi pentru misiuni NATO. Sunt singurii piloţi din România care au această şansă, să zboare cu aeronave F-16", a relatat Ana Maria Roman.

Am făcut cunoștință cu Mihăiță Marin, comandantul escadrilei Top Gun din România.

"Ajung doar cei mai buni dintre cei mai buni. Procesul de selecţie este destul de elaborat, începând de la experienţa de zbor pe care o au anterior, până la un anumit set de insuşiri psihologice în spcial care să le permită adaptarea şi ducerea acțiunilor de luptă cu un avion foarte complicat, din punct de vedere tactic", a spus Mihăiță Marin, comandantul escadrilei 53, în exclusivitate pentru News Hour With CNN.

Piloții F16 execută și misiuni de poliție aeriană, alături de aliați, cât și antrenamente pentru situații defensive.

"În lumea aviaţiei de vânatoare în special, există o zicală care spune "We train as we fight, and we fight as we train", aşa că fiecare zi de antrenament a noastră recreează o situaţie reală", adaugă comandantul.

România deține în acest moment 17 aeronave multirole americane și vechea flotă de MIG21Lancer, alături de elicoptere militare și transportatoare.

Șeful Forțelor Aeriene Românești susține însă că ne pregătim de achiziții importante în viitorul apropiat.

"România intenţionează să îşi realizeze o capacitate de apărare aeriană, începând cu 2030, cu avioane de generaţia a cincea. Până atunci, această capacitate de apărare de tranziţie va fi asigurată de F-16 avion multirol de generaţia a patra, escadrila a doua şi a treia sunt în curs de analiză, foarte probabil se va ajunge la nişte decizii în perioada imediat următoare", a spus general Viorel Pană.

Și nu renunțăm deocamdată la vechea flotă de MIG/uri, care va mai fi operațională pe o perioada de încă 5- 8 ani de-acum încolo.

"Toate celelalte mijloace care contribuie la crearea puterii aeriene sunt în proces de inlocuitre sau modernizare. Avem procese de înlocuire de digitalizare a întregii reţele de căutare, observare, cercetare", a agăugat Viorel Pană, statul Major al Forţelor Aeriene.

Mai ales că amenințarea pe Flancul de Est crește, iar apropierea aeronavelor rusești de spațiul NATO s-a intensificat în ultimii ani.

