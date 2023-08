Crucile de pe marginea drumurilor, pericol pentru șoferi: "O construcție urâtă care nu este despre credința ortodoxă"

Șoselele din România au fost împânzite în ultimii ani de cruci, troițe și alte astfel de monumente, care nu au niciun fel de aprobare. Unele dintre ele pot fi adevărate pericole pentru șoferi.

Șoferii care ajung pe Drumul Național 7 trebuie să circule cu atenție sporită pentru că, pe marginea drumului, au apărut două cruci imense, înalte de 10 metri.

Pentru acestea nu a fost eliberată nicio autorizație de construcție, deși legea impune acest lucru.

"Nu am avut cunoștință de acest lucru, odată ce am văzut-o am încercat să luăm măsuri legale. Acestea necesită autorizație și avize.

E o construcție urâtă, un kitsch, nu este despre credința ortodoxă. O monstruozitate pe care nu o văd bine la intrarea în localitate", a spus Robert Schell, primar Brezoi.

Una dintre ele a fost amplasată chiar în fața unui restaurant din comuna Brezoi.

Patronul și-a asumat acest demers și a spus că a avut un motiv religios când a luat această inițiativă.

"Se poate întâmpla orice, poate cădea pe drum, mai multe nenorociri", a mai precizat Robert Schell.

Aceeași situație întâlnim și în Mehedinți. Și acolo crucile au apărut fără ca autoritățile să emită orice fel de aviz.

"Sunt amplasate noaptea, în weekend, când colegii nu sunt pe teren.

Au venit cu macaraua, au pus crucea și au dispărut", a spus Cristian Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova.

Autoritățile susțin că aceste cruci au fost o donație privată și că așa-zisului binefăcător dorește să rămână necunoscut.

De altfel, acest tip de cruci au apărut peste tot prin țară.