Tot mai mulți români se întorc acasă din Israel de frica atacurilor teroriste: "E periculos de stat acum acolo"

Continuă să ajungă din ce în ce mai mulţi români acasă din zona de conflict. Deşi unii dintre ei stau acolo de o viață, spun că nu au mai văzut o situație la fel de gravă ca aceasta.

"E periculos de stat acum, acolo. Noi am decis să ieșim de acolo. Am luat biletele și cum s-a nimerit, așa am plecat. Nu am vrut să așteptăm mai mult", a declarat un român întors în România din Israel.

"Noi am fost la nord, dar tot am stat în buncăr. Am decis să plecăm cât mai repede că se agrava situația", a precizat un alt român.

"Sunt acolo de 23 de ani, dar momentan nu este bine. Vin toți băieții tineri în armată și pleacă la război", a mai declarat un român care trăia în Israel.

