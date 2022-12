Unul dintre cei mai mari fermieri din România nu mai cumpără motorină de la OMV şi şi-a închis conturile la BCR

Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai mari fermieri din România, a anunţat că şi-a închis conturile de la BCR şi că nu va mai cumpăra motorină de la OMV, în semn de protest faţă de decizia Austriei de a vota împotriva aderării României la Schengen.

Sursa foto: Facebook

"Sunt un bun român şi aşa ar trebui să fim cu toţii. E normal, e o reacţie pe loc pe care am avut-o când am văzut că această ţară cu vehemenţă se opune intrării noastre. Parcă am fi cei mai mari duşmani ai lor.

În condiţiile astea, am închis deja cele două conturi ale celor două societăţi de la BCR în Arad şi bineînţeles că am luat decizia, pentru că am cumpărat şi motorină, la 7600 de hectare de pământ şi multe animale consum peste o mie de tone de motorină, şi nu o să mai iau niciun gram, de azi înainte, de la OMV.

Sigur că am văzut că mulţi români au considerat că este de bun augur gândirea mea şi pe această cale vreau să fac un îndemn ca cel puţin, noi poporul, să ne dăm mâna şi să accedem la pedepsirea acestor firme, adică să ne purtăm cu ei cum s-au purtat şi ei cu noi.

Şi trebuie să facem, noi poporul, din tot sufletul acest lucru pentru că conducerea ţării române, care ne-a caracterizat ca un stat eşuat, nu va face şi nu ne va băga în Schengen niciodată. Am văzut că au spus că nici peste trei luni, nici peste şase luni nu ne vor primi în Schengen. Depinde de noi poporul", a declarat Dimitrie Muscă, în direct la News Hour with CNN.

Fermierul a mai explicat că "noi poporul îi putem face ca peste câteva luni să ne implore ei să intrăm în Schengen".

"Noi poporul îi putem face ca peste câteva luni de zile să vină să ne implore ei să intrăm în Schengen. Totul este ca de data asta poporul îşi dă mâna, se uneşte şi purcede pe această idee. Pentru că, repet, nu avem nicio aşteptare de la conducătorii ţării.

Oricum, am luat o măsură şi tot ce este împotriva statului austriac vom face. Sigur că nu e de vină tot statul austriac, ci doar câteva persoane de acolo, dar plătim cu aceeaşi monedă. Trebuie să ne dăm mâna, nu avem ce aştepta de la stat.

Gândiţi-vă că asta (n.r. aderarea la Spaţiul Schengen) trebuia pregătită de luni de zile, nu acum în două săptămâni hai să facem marea cu sarea şi să ne bage ăştia în Schengen. Vinovat este cel care a spus că suntem un stat eşuat. Nici Guvernul României nu e în stare, dar noi poporul putem să facem asta şi îndemăm poporul să vină şi să facem să plece banca de aici, să nu mai luăm motorină şi aşa mai departe", a mai explicat Dimitrie Muscă.