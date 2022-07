Drama pensionarilor din România care trăiesc pe datorie până la pensie | Cât de riscant este împrumutul la IFN şi CAR

Lucilia Rădulescu are o pensie medie. Mai mare decât a multora dintre români, dar tot insuficientă. Doar pentru 3 luni de iarnă a avut de plătit facturi la gaz de peste 4.700 de lei. Cam asta e tot ce face cu banii.

Nu a mai plecat la tratament de 6 ani, până vara asta, nu îşi mai cumpărase o pereche de pantofi de 10 ani, dar spune că cel mai dor îi este să îşi permită. o carte.

"Uitați cât am, dar mâine iau pensia, deci 25 de lei. Păi cred că de la începutul săptămânii, că am avut ceva mai mult de 100 de lei, dar fiind ziua mea, am mai cumpărat câte ceva", spune femeia.

Cei mai mulţi pensionari o duc chiar şi mai greu. Se împrumută pentru pastile, pentru mâncare sau pentru facturi.

"Păi, eu după 31 de ani de muncă am 1.750 de lei. Asta e situaţia, la momentul ăsta, atâta este pensia mea", mai spune o pensionară.

Pentru împrumuturi, se adresează mai întâi CAR-ului.

"Membrii se împrumută în general cu sume mici folosite în general pentru diferitele datorii, medicamente, întreţinere la bloc şi mâncare de zi cu zi.

Ce înseamnă sume mici?

Sume mici înseamnă până în 1000 de lei, dar sunt şi oameni care vin şi cer câteva sute de lei pentru a putea trăi până la următoarea pensie" spune Viorel Zurba, preşedinte CAR.

Alţii însă cad în capcanele IFN-urilor.

"Ce trebuie să ştie toată lumea este că dobânzile în ceea ce privește IFN-urile sunt uriașe.

În România există IFN-uri care practică dobânzi de la 100% pe an, până la 7300% pe an, ceea ce înseamnă enorm, adică o persoană care începe cu un credit micuț de câteva sute de lei, se vede rapid prins într-o spirală a datoriilor din care nu mai poate să iasă", spune Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Într-un singur an, preţul gazelor a crescut cu peste 89%, uleiul s-a scumpit cu peste 49%, iar pâinea cu peste 23%.