Investițiile în haine, scoase de pe lista priorităților | Românii fac împrumuturi la bancă pentru a cumpăra lemne, porc de Crăciun sau ca să achite facturile

Hainele au trecut la coada investiţiilor pe care românii plănuiesc să le facă pe final de an. Din cauza scumpirilor, atât în cazul produselor alimentare, cât şi al serviciilor, banii se duc în general spre acestea.

Din aceste cauze, românii redescoperă îmbrăcămintea mai veche, pe care până acum erau obişnuiţi să o schimbe măcar la doi ani. Şi, dacă au nevoie de ceva, nu se mai sfiesc să meargă la second-hand.

Sondajele recente arată că oamenii se împrumută acum pentru a cumpăra lemne de foc, porcul de Crăciun sau pentru a-şi plăti facturile.

Datele oficiale arată că suma medie a împrumuturilor de nevoi personale e de 10.000 de lei. Rata lunară pe cinci ani este de aproximativ 215 lei, iar dobânda variază între 2.000 şi aproape 6.000 de lei.

În aceste condiţii, investiţia în haine noi nu mai este aşa importantă.

”Sincer, în ultimul timp nu mi-am cumpărat haine, prefer alimente, eventual. Am trei copii și mă gândesc mai mult la ei”, a spus un român.

”Nu prea sunt de acord cu second hand, pentru că am văzut lucruri foarte… pot să le spun așa… chiar degradate. Am spus, doamne, cum poate să le aducă, să fie atâta lume în jur și totuși să se uite la ele”, spune alt român.

”Cred că din traumele trecutului, că am purtat foarte mult second-hand, și nu mai pot să le port cu nicio plăcere, indiferent cât sunt de frumoase”, a mărturisit altă persoană.

Chiar şi aşa, potrivit estimărilor făcute de analişti, îmbrăcămintea pre-purtată ar putea ajunge la aproape o treime din garderoba cumpărătorului mediu, anul viitor.