Kelemen Hunor: "UDMR poate aduce un plus la guvernare. Dacă fiecare mai lasă din aroganță, din supărare se poate merge înainte"

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a comentat criza politică din România şi a apreciat că în ciuda discuțiilor dintre partide, de multe ori "sterile şi lipsite de consistentă", formațiunea sa ar putea participa cu un plus la formarea unei guvernări stabile.

„Exista discuții între PNL şi PSD, USR. Ei încearcă să găsească o soluţie, dar după foarte multe animozități, după foarte multe semnale de neîncredere, după foarte multe discuții de multe ori sterile şi lipsite de consistentă, noi am spus că există o posibilitate de a forma o majoritate pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp de către noi.

„Eu pot să stau de vorbă cu toate părțile că nu sunt în competiție cu ei. UDMR poate aduce un plus"

Acest lucru însemnă că se poate înțelege cu formațiunile care au fost în coaliţie din decembrie până în septembrie sau pe o altă variantă. Toţi au zis cum, că avem 7 %, dar nimeni nu are 50%. Aceasta este rațiunea. Trebuie un echilibru.

Eu pot să stau de vorbă cu toate părțile că nu sunt în competiție cu ei. UDMR poate aduce un plus şi se poate găsi o formulă de guvernare în aşa fel să asigurăm şi stabilitate şi predictibilitate şi mai ales să găsim soluţii la problemele societății. Noi am fost echilibrați şi am încercat să aducem argumente atât în discuțiile cu PNL şi USR,", a spus Kelemen Hunor la News Hour with CNN.

„Fără compromis nu se poate. Coaliţie perfectă în România nu există"

Întrebat dacă Dacian Cioloş l-ar putea accepta pe Florin Cîţu ca premier, Kelemen Hunor a subliniat că o coaliţie perfectă nu se poate şi e loc de compromis.

„Dacă colegii de la PNL au schimbat decizia în Biroul lor Naţional şi au zis că da, sunt deschiși către USR după decizia precedentă atunci şi USR trebuie să facă un compromis. Fără compromis nu se poate. Dacă fiecare mai lasă din aroganță din supărare, din orgoliile personale atunci se poate merge înainte.

E loc de compromis. Coaliţie perfectă nu se poate găsi în această ţară", a spus Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, care a subliniat că prioritatea formațiunii sale este resuscitarea coaliţiei din decembrie. În caz contrar se va încerca negocierea cu PSD.

