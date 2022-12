Mărturia româncei băgată nevinovată la închisoare, în Spania: "Dacă nu era mama pierdeam şi copilul"

Avem mărturia exclusivă a româncei arestate din greșeală în Spania, după ce a fost confundată cu o altă femeie acuzată de furt. În loc să primească ajutor, a fost urcată într-o dubă și dusă în arestul poliției locale, unde a stat timp de 6 zile.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Întâmplarea a avut loc la mijlocul lunii august, atunci când Mirela Stoian de 38 de ani care trăiește în Spania de peste 20 de ani, s-a prezentat la sediul Gărzii Civile din Almuñécar pentru a denunța furtul motocicletei sale.

Odată ajunsă acolo, poliţia a confundat-o cu o altă persoană, căutată pentru o evadare din închisoare.

Aşa a ajuns femeia să fie reținută şi să petreacă 6 zile la centrul penitenciar din Albolote (Granada), situaţie care, spune ea, a traumatizat-o.

Mirela Stoian, în vârstă de 38 de ani, a declarat că în loc să primească ajutor, a fost urcată într-o dubă și dusă în arestul poliției locale, unde a stat timp de 6 zile.

"Am ieșit de la muncă, m-am dus acasă și am văzut că nu mai motocicleta la poarta ușii, cum ar veni.

Am sunat la telefon dacă pot să pun declarația dimineața sau trebuie să mă prezint acolo (n.r secţia de poliţie). Atunci ei mi-au luat datele, adresa şi au trimis o mașină.

M-au urcat în mașină, mama n-a putut să urce cu mine că au zis că nu poate, dar n-am știu niciun moment că eu sunt deținută. Am ajuns la secția de poliție și acolo după ce am încercat să prezint pentru ce am sunat, mi-au spus că sunt căutată de poliţie.

A doua zi m-au trimis direct la judecător în Anmuniecar (n.r Gărzii Civile din Almuñécar). Mi-au dat sentința și m-au trimis direct la închisoarea din Granata (n.r centrul penitenciar din Albolote (Granada))", spune românca.

Imediat femeia a cerut ajutor avocaților. Din fericire, unul din ei a verificat amănunțit documentele poliţiei şi astfel a reuşit să dovedească eroarea judiciară.

"Avocata pe care am avut-o din oficiu a vorbit cu mama mea apoi cu fratele meu din Madrid care a făcut tot posibilu să o plătească, să mă scoată, mai ales că am și o fată de 15 ani", a mai spus aceasta.

După mai multe demersuri şi chiar după intervenţia directorului închisorii situația româncei a fost rezolvată.

"Dacă nu era mama statul spaniol îmi lua şi copilul. Am dat statul în judecată. Aștept acuma un răspuns care este de la 3 la 6 luni de zile pentru la ce zile care am stat în închisoare pentru că puteam să putea să mi se întâmple ceva în închisoare, puteam să pierd copilul", a spus Mirela Stoian pentru Antena 3 CNN.