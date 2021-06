Mărturiile de pe patul de spital ale băiatului care a sărit de la etajul unei școli: ”M-am supărat și m-am aruncat pe geam”

De pe patul de spital băiatul a povestit că a fost umilit vreme îndelungată de colegii săi și că a încercat să atragă atenția profesorilor asupra acestui fapt în mai multe rânduri, însă i s-a transmis ”să stea în banca lui”.

”M-au supărat și m-am aruncat pe geam”, a declarat copilul

Băiatul este în continuare internat la spitalul Marie Curie și va rămâne sub supravegherea medicilor. Între timp, polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă.

Medicii spun că băiatul are politraumatisme. Mama le-a povestit reporterilor News Hour with CNN că băiatul are nevoie speciale și necesită atenție sporită, atât din punct de vedere psihologic, cât și academic.

„Nu suportă să țipe cineva la el, să i se facă ceva.”, a precizat directoarea școlii, Dorina Constantin, pentru News Hour with CNN.

Profesoara adolescentului a declarat că este adevărat că, în pauze, elevii nu sunt supravegheați. Mai multe cadre didactice urmează să fie audiate în zilele următoare.Copilul a stat de vorbă cu Poliția, la spital, în prezența mamei, și le-a spus agenţilor că a sărit pe geam din cauza faptului că o colegă vorbea în apropierea lui și el nu a mai suportat să o audă.

În urma căzăturii, băiatul s-a ales cu două coaste rupte, dar se află în afara oricărui pericol.

Inspectorul școlar care a spus că incidentul a fost ”o joacă obișnuită”, demis de Ministrul Educației

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, l-a demis pe inspectorul general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Ionel Puşcaş. Decizia vine după ce Pușcaș a declarat că incidentul cu elevul care s-a aruncat de la etaj a fost „o joacă obișnuită”

”O joacă obişnuită. Ce sa va zic...a avut o stare de nervi. Nu neapărat s-a certat cu un elev. Pur si simplu a fugit şi a sarit pe geam. Șocant”, a spus inspectorul general ISMB după ce un elev de clasa a șasea a sărit de la etajul unu al școlii unde învăța, potrivit Observator News.

Cîmpeanu a explicat că a luat decizia deoarece "Ministerul Educaţiei nu poate tolera abordări superficiale în astfel de situaţii, care sunt cu adevărat dramatice”.

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a semnat un ordin prin care l-a demis pe Catalin Canciu, inspectorul școlar general din Brăila.

Inspectorul școlar general din Brăila și membru PNL, Cătălin Canciu, rămâne fără această funcție din 7 iunie, când îi încetează numirea prin detașare, în urma unui ordin semnat de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, scrie DeBraila.ro.

Publicația scrie că ministrul Cîmpeanu a semnat ordinul prin care l-a demis pe Canciu în condițiile în care acesta din urmă “este consilier municipal și președinte al Organizației Municipale PNL, aflându-se în tabăra care îl susține la președinția partidului pe Ludovic Orban”.

