O familie din centrul Bucureștiului s-a trezit cu un șobolan uriaș în pat

Femeia este la spital, în stare de şoc. Vecinii spun că din cauza gunoaielor neridicate la timp, şobolanii şi-au făcut galerii peste tot. Blocul se află pe Calea Dorobanţi, la o distanţă mică de Palatul Victoria.

"Am văzut un şobolan mare, cât o sticlă de plastic. Și am văzut că a coborât de pe veioză jos, într-o secundă am luat pătura de pe pat şi am pus pe el şi l-am aruncat pe geam. A fost o spaimă foarte mare, ne-am speriat foarte tare, soţia a început să ţipe foarte tare!

Soţia este terminată. E în stare de şoc", a povestit locatarul.

Acesta mărturisește că niciodată nu s-a gândit că e posibil un astfel de incident.

"Niciodată, niciodată! Pot să vă garantez 100%! Niciodată! În spatele blocului, am văzut foarte mult gunoi şi erau câţiva şoareci pe ele. O să vină o societate să vină să ia măsuri să punem plasă la geamuri, deci nu îmi vine să cred prin ce am trecut!

Nu se poate aşa ceva! E indmisibil! Domnul primar al Capitalei trebuie să ia măsuri, să se pună în locul nostru, să gândească că nu se poate aşa ceva! Să intre şobolanii peste noi în casă e inadmisibil aşa ceva! Vă rog, să mă credeţi din tot sufletul meu! N-aş vrea să treacă domnul primar!

Prin spatele blocurilor e dezastru! Nu vă spun ce mizerie şi ce miros.Domnul primar ar trebui să vină să vadă cu ochii dânsului ce trăim, ce momente!", a mai spus acesta.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal