Garsoniera care s-a vândut chiar și de cinci ori. Sute de oameni, păcăliți de patronul unei firme care a construit un bloc din Alba Iulia

Două sute de oameni au fost păcăliţi de patronul unei firme care a construit blocul în care ei şi-au cumpărat locuinţe.

Sursa foto: Antena 3 CNN

O garsonieră în Alba Iulia a fost vândută chiar şi de cinci ori. Banii au fost daţi în avans şi viraţi direct în contul personal al administratorului. Între timp, firma a intrat în insolveţă, iar păgubiţii spun că nici nu mai speră să-şi primească banii înapoi.

Ovidiu Jidveian a cumpărat terenul de peste 1.000 de metri pătraţi de la bunica sa în 2019. Apoi a început construcţia blocului care nu a fost finalizată nici până în ziua de azi.

”S-au întârziat foarte mult lucrările. Au fost 4 ani de când s-a început proiectul imobiliar. S-a întârziat cu lucrările, am prins şi pandemia, am prins... probleme legate de autorizare, ni s-a suspendat autorizaţia pentru că erau nişte lucrări făcute în afara autorizaţiei”, explică Ovidiu Jidveian.

Totuşi, apartamentele au fost vândute, chiar şi de mai multe ori. Mai exact, 48 de locuinţe au fost achiziţionate de 200 de cumpărători, unii dintre ei chiar prietenii patronului.

”Jidveian am crezut că îmi e prieten, am copilărit împreună, am crescut împreuna 20 de ani. Frustrarea cea mai mare am avut-o când am venit să văd spațiul. Am venit toți și am intrat în spațiile cumpărate. M-am trezit că în același spațiu mai eram cu un avocat, care cumpărase același spațiu în 2020 și l-a înscris în cartea funciară după mine”, povestește Loredana Barbu, unul dintre păgubiți.

O parte din cei păgubiţi au protestat în faţa blocului în care acum ar trebuit să locuiască.

Ovidiu Jidveian a părut relaxat totuşi atunci când a fost contactat de jurnalişti. În prezent nu se mai află la conducerea firmei care acum este în insovenţă, însă a susţinut că zecile de plângeri penale depuse pe numele său sunt nefondate, iar la aceasta situaţie s-a ajuns pentru că cei care au cumpărat nu au avut răbdare.

Pe rolul instanțelor din Alba sunt și mai multe procese pe numele firmei: de executare silită și de denunțare a unor contracte. Asociatul majoritar al firmei, care deţine 80% din părţile sociale, este chiar mama lui Ovidiu Jidveian.