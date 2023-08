“Te distruge psihic. Nu vezi altceva, nu vrei altceva“: Povești din lumea ascunsă a tinerilor și copiilor dependenţi de droguri din România

Consumul de droguri în rândul tinerilor este un fenomen care a luat amploare, din ce în ce mai mult, şi poate că este şi scăpat de sub control de autorităţile statului.

Sursa foto: Getty Images

Cei mai mulţi tineri care consumă droguri ajung la spital atunci când durerile devin insuportabile, când rămân fără un acoperiş deasupra capului sau când sunt împinşi de familie. Cu toate acestea, secţiile de specialitate devin neîncăpătoare. La Spitalul Obregia din Capitală, cazurile depistate în rândul copiilor şi adolescenţilor s-au dublat anul acesta, atrag atenţia medicii de acolo. Cei mai mici pacienţi aveau între 11 şi 12 ani.

O boală care te distruge cu fiecare secundă și care îți răpește cea mai frumoasă perioadă a vieții. Așa descrie acest tânăr dependența de droguri.

“M-au prins la două furturi pe timp de noapte și am stat închis vreo șase luni. Am avut sevraj fizic și după vreo trei luni jumate mi-am revenit. Te băteai foarte mult acolo, trebuia să te baţi zilnic. Acolo ne băteam și pentru pat, adică pentru orice. Și acolo se droghează foarte mult”, a povestit tânărul pentru Antena 3 CNN.

Luptă, însă, să se vindece. De aceea a ajuns la Spitalul Sfântul Stelian.



“Te distruge psihic. Adică nu vezi altceva, nu vrei altceva, nu vrei mâncare, nu vrei familie, în sevraj vrei doar să te droghezi”, mai spune el.

Drogurile i-au transformat viața într-un coșmar și acestui pacient. Primește periodic un tratament care îl ajută să stea departe de substanțele care i-au distrus viața încă de la 15 ani.

“Nu recunosc omul care devenisem atunci. Am făcut orice pentru ele, am vândut casa bunicii… Deci am făcut orice. S-a terminat toată povestea asta care credeam eu că e frumoasă în stradă: dormeam la metrou, fără prieteni, fără familie”, mărturiseşte acesta.

Dacă pentru mulți dependența apare din curiozitate, pentru fiica acestei doamne totul a pornit din dorința de a fi acceptată într-un grup.

“Am aflat apoi că se vindeau în liceu sau la colțul străzilor, că fumau în curtea școlii. Ea nu avea bani, asta e, sunt foarte ușor de procurat. Mai ales fetele primesc, nu e nevoie să ofere bani ca să să primească drogurile”, declară femeia.

La Spitalul Alexandru Obregia, cazurile s-au dublat anul acesta față de anul 2022.

“Din păcate, vârsta debutului începe să scadă. Printre cei mai tineri pacienți ai noștri, să spunem așa, având și 11-12 ani când încep consumul”, a declarat Ema Andrei, medic la Spitalul Obregia.

Potrivit Agenției Naționale Antidrog, consumul de droguri este în creștere în România, în special în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 34 de ani.