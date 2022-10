Testul prin care Putin își va verifica armamentul nuclear, confirmat de surse guvernamentale | Unde va avea loc

Vestea că Rusia urmează să desfășoare un exercițiu nuclear ridică la maximum tensiunea în marile cancelarii occidentale.

Sursa foto: hepta

Exercițiul nuclear GROM este planificat să aibă loc în Marea Barents, o regiune a Oceanului Arctic.

Acest exercițiu, derulat de Moscova în fiecare an, a fost amânat în 2022 de două ori.

Acum, confirmarea desfășurării exercițiului vine inclusiv din surse ale Guvernului României, transmite Antena 3 CNN.

Aliații NATO încearcă să înțeleagă motivele din spetele acestor amânări și așteaptă să vadă dacă este vorba despre un exercițiu sau de preparative premergătoare unui atac nuclear.

Se știe că Rusia are 5,977 de focoase nucleare.

O parte dintre acestea sunt amplasate în rachete balistice intercontinentale, iar o lansare a unei astfel de rachete este detectată aproape instantaneu, în virtutea mecanismului de supraveghere al aliaților.

Analiști: "Moscova a vehiculat scenariul 'bombei murdare' pentru a justifica un atac nuclear"

Altele încărcături nucleare, mai greu de depistat și, eventual, de neutralizat, sunt destinate lansării de pe submarine sau din aeronave strategice de bombardament.

Un atac nuclear rusesc ar trebui justificat de o agresiune asupra Rusiei.

Una dintre variante, vehiculate de analiști, este cea în care însăși Rusia ar detona o așa-numită "bombă nucleară murdară", constituită din explozibili convențional și materiale radioactive.

O "bombă murdară" nu are efectul devastator al unei arme nuclare dar generează contaminare radioactivă, de care populația din zona afectată nu se poate proteja.

Fost consilier al lui Putin: "Aș vrea să spun că Rusia nu va lansa niciodată un atac nuclear, dar nu pot spune asta!"

Moscova ar urma să dea vina pe Kiev pentru atacul cu "bomba murdară" și să lanseze un atac nuclear drept represalii.

Ar urma să se întâmple astfel tocmai pentru că Vladimir Putin este disperat să obțină o victorie

O confirmare a acestui scenariu vine de la Abbas Gallyamov, omul care i-a scris ani de zile discursurile președintelui rus

"Aş vrea să spun că nu se va întâmpla niciodată (un atac nuclear al Rusiei), dar nu pot să spun asta. Așa cum am arătat, pentru Putin pierderea acestui război înseamnă să-şi piardă puterea, iar pierderea puterii înseamnă închisoare pe viaţă, în cel mai bun caz. S-ar putea întâmpla ca, atunci când va trebui să aleagă între pierderea războiului, cu aceste consecințe, sau distrugerea întregii lumi, s-ar putea să aleagă a doua variantă: distrugerea lumii", a spus Gallyamov într-un interviu în exclusivitate la New Hour with CNN.