Român din Israel, mărturii despre teroarea din Țara Sfântă: "Armata ne transmite să fim aproape de adăposturi"

Un român plecat de mulți ani în Israel a povestit, la Antena 3 CNN, detalii dramatice ale situației din Țara Sfântă, acolo unde este ghid turistic.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Românul este stabilit de mulți ani în Israel, acolo unde lucrează ca ghid turistic.

El a povestit, la Antena 3 CNN, că în ziua în care Israelul a fost atacat cu rachete se afla cu un grup de români la Betleem.

"Eu stau lângă Ierusalim. Aici este liniște. Armata ne transmite să fim aproape de adăposturi, să ne putem apăra în caz de căderi de rachete.

Când a început totul, eu eram la Betleem, într-un hotel, cu un grup din Bistrița-Năsăud. Sâmbătă dimineața, înainte de ora 7, am primit un mesaj pe grupul de WhatsApp al ghizilor de limbă română și am înțeles că se întâmplă ceva.

M-am uitat la știri și se anunța că se trag rachete spre Israel. Nu aveam atunci idee cât de gravă este situația, astfel că am început ziua obișnuit. Am plecat de la Betleem, am vizitat Mănăstire Sfântul Sava, le-am spus turiștilor că se întâmplă ceva, însă nu-mi era nici mie clar ce.

Când am terminat vizita la Sfântul Sava, am intenționat să mă îndrept spre Ierusalim, pentru că trebuia să vizităm Drumul Crucii, Sfântul Mormânt, însă șoferul mi-a spus că nu putem intra. La intrarea în Ierusalim erau șiruri lungi de autocare", a povestit românul.

El este convins, de asemenea, că va exista o intrare terestră a armatei israeliene în Fâșia Gaza.

"Este clar că va fi o intrare terestră a armatei noastre în Fâșia Gaza. Crimă împotriva umanității a fost ceea ce s-a întâmplat în sâmbăta de 7 octombrie.

Îmi permit să citez un general israelian în rezervă, care a spus în urmă cu câteva zile: Noi nu avem dreptul, moral și istoric, să nu ripostăm. A nu riposta, asta înseamnă crimă împotriva umanității", a mai adăugat românul.