Un senator AUR poftea la cireșe: s-a cățărat în copacul din curtea Parlamentului

Senatorul AUR, Mircea Dăneasă, a poftit la cireșele din curtea Parlamentului, așa că a decis să se cațere în copac. O echipă Antena 3 a surprins întregul moment, iar politicianul a decis să și explice gestul tău.

Astffel, acesta îi spune corespondentului Antena 3, în timp ce se urcă în copac, că este important să facem sport zilnic, tocmai pentru când se ivesc astfel de situații.

”De aia e bun sportul. Ar trebui în fiecare zi să facem ascensiuni în copac, că e sportul cel mai complex”, a spus Mircea Dăneasă.

Mircea Dăneasă, a explicat cum a admirat cireșele, încă de când erau în floare.

”Le-am văzut înainte de a se face, de când erau flori și voiam să văd ce se întâmplă cu ele. Florile s-au transformat în cireșe verzi, cireșele verzi au crescut, cireșele verzi, după ce au crescut, s-au copt și am văzut cum merge lumea și ia de jos, se chinuia să ia de jos, mai rupea câte o creangă și atunci am zis că alea de sus sunt mai accesibile. Normal, am datele necesare să urc într-un cireș”, a explicat senatorul AUR.

Acesta a spus că scopul lui era nobil: să adune cireșe pentru copiii nevoiași.

