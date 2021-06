Polițista de 23 de ani, Robeta Sîrbu, îmblânzitoarea câinilor antrenați să găsească droguri: "Prefer sa lucrez cu un câine, decât cu 5 oameni"

Xena şi Kabar sunt colegii de nădejde ai poliţistei, pe care această se bazează mereu în misiunile speciale pe care le are de îndeplinit.

Deși este o fire mai sensibilă și la prima vedere pare destul de firavă, Roberta Sîrbu și-a propus să spargă tiparele. Ea și-a ales o meserie practicată mai degrabă de bărbați și cu pericole la tot pasul: este polițistă la Serviciul Criminalistic din Giurgiu, dar și în ultimul an la Facultatea de Drept.

Pasiunea pentru cei mai buni și fideli prieteni ai omului a început de când era mică.

"Animalele sunt o latura a mea mai sensibilă, am o sensibilitate pentru ele. De mică am crescut cu animale, am crescut la curte. Părinții mei au avut tot timpul pisicuțe, căței, în momentul de față avem și 5 cai la curte.", povestește Roberta.

După ce a terminat liceul, Roberta a urmat exemplul tatălui ei, care a fost tot poliţist. Iar după ce a descoperit latura de conducător de câine, a decis că asta vrea să facă toată viaţa.

"De meseria asta am aflat de la un vecin, îl tot vedeam cu un câine. Am zis ok, are câine, e uniformă, ce se întâmpla și m-am dus și l-am întrebat. Și el îmi spune, uite am un câine de serviciu, sunt în cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale. Am zis wow. Mi-a povestit, mi-a plăcut foarte tare și am spus că o să fac și eu lucrul asta."

"Este cea mai bună alegere făcută de mine în Poliție"

Xena este un frumos Ciobănesc German de care Roberta s-a atașat de când avea doar 5 luni și primise primul post la poliția din Bolintin Vale. Trei ani mai târziu, în 2020, Roberta a fost detaşată la Serviciul Criminalistic din Giurgiu, unde l-a întalnit şi pe Kabar, un câine extrem de inteligent şi experimentat. Acum, între Roberta și cei 2 câini polițiști s-a realizat o legătură puternică și sinceră bazată pe încredere și prietenie.

Deși au temperamente diferite, cei doi prieteni necuvântători se înţeleg foarte bine împreună şi își îndeplinesc misiunile de serviciu cu brio. Xena asigură ordinea la evenimentele publice, iar Kabar s-a remarcat în acţiuni de identificare a migranţilor ilegali şi a deşeurilor transportate fără documente.

La fel ca luptătorii din forțele speciale, Xena și Kabar se antrenează zilnic pentru a fi cei mai buni.

"Câinii necesită o îngrijire aparte, mai ales cei de Poliție. Este cea mai bună alegere făcută de mine în poliție. E un lucru minunat să lucrezi cu câinii, prefer să lucrez cu un câine, decât cu 5 oameni, pentru că atât face un câine, cât 5 oameni."

Roberta recunoaște că experiența alături de câinii special antrenați i-a schimbat viața. După absolvirea facultății de Drept, ea își dorește să continue tot în Poliție și să facă parte din noul val de ofițeri care schimbă imaginea deloc bună a instituției.

Orice ar face mai departe, Roberta nu concepe, însă, viață în uniformă fără cei mai buni prieteni – câinii polițiști.

