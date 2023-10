Soluţiile edililor pentru a face târgurile de Crăciun pe bani puţini: "Ele trebuie ţinute, că se bucură oamenii"

Deşi Guvernul a tăiat drastic din cheltuieli, premierul dă asigurări că Târgurile de Crăciun vor fi organizate şi în acest an însă, pe bani puţini. Cei care nu respectă noile reglementări riscă amenzi uriaşe.

Bugetul diferă în funcţie de cheltuielile din acest an ale fiecărei primării, iar autorităţile locale care vor totuşi un târg fastuos în vreme de austeritate, au nevoie de sponsorizări sau donaţii. Cei care nu respectă noile reglementări riscă amenzi uriaşe.

Târgurile de Crăciun trebuie să coste mai puţin decât media cheltuielilor lunare de aceeași natură realizate în perioada ianuarie-septembrie 2023.

"În principiu e normal să tăiem din cheltuieli, dar toate Sărbătorile de iarna trebuie ținute... oamenii se bucură.

Iluminatul de când sunt primar a fost şi trebuie să continue, noi am oprit bani de la început an, am tăiat din cheltuieli, dar în principiu ținem acest iluminat, ținem târgul şi încercăm să ducem brazi si prin cartier. Vrem să bucurăm oamenii", spune Sincron Marius Screciu, primar Mehedinţi

Guvernul recomandă donații şi sponsorizări pentru susţinerea târgurilor de Crăciun

Premierul a anunţaţ că târgurile vor fi organizate însă, cu măsură. Costurile care depăşesc plafonul stabilit pot fi suportate prin donaţii şi sponsorizări.

"Când vorbim de bani, acolo trebuie să ne gândim şi ce punem, cat ne costă şi cum valorificăm cu acest cost. S-a aplecat mereu la extra buget aplicându-se solicitări la fonduri private, sponsori.

Eu cred că în varianta privată. Poate aş privatiza aceste târguri, nu s-ar face nici pe bani publici, privatul are capital, știe cum să facă să se simtă bine lumea", spune Cosmin Tabara, viceprimar Timișoara.

Dacă unele primării au decis tăierea fondurilor alocate acestor evenimente, în alte judeţe, edilii au găsit o altă soluţie.

Soluția lui Emil Boc pentru târgul de Crăciun organizat pentru clujeni

"Primăria asigură tradițional brad de Crăciun, în rest organizarea şi restul componentelor țin de cei care au câștigat licitația

Noutatea principala a acestui an, vom avea două târguri de Crăciun, unul în Piața Unirii şi unul la sala sporturilor, care va avea şi un patinoar pe perioada Sărbătorilor de iarnă", spune Emil Bloc, primar Cluj

"Îl aștept ca în fiecare an, e frumos, e un sentiment liniștitor", spune cineva.

"De la un an la altul se tot fac îmbunătățiri, să vedem cum ne surprinde", mai spune cineva.

Autorităţile locale care nu se conformează noilor reglementări riscă amenzi între 2.000 şi 20.000 de lei.