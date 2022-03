PSD şi PNL nu se pun de acord pe valoarea voucherelor pentru alimente

Propunerea e a PSD, care vrea vouchere de 50 de euro.

Liberalii ar fi de acord, dar nu cu suma - ei propun 100 de euro.

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că săptămâna viitoare va fi prezentat "pachetul economic" care va cuprinde vouchere pentru alimente destinate pensionarilor cu venituri până în 1.500 de lei şi vouchere de "sub 50 de euro" pentru copiii care provin din familii care nu au venituri suficiente pentru rechizite şi îmbrăcăminte, inclusiv pentru persoanele cu handicap şi familiile monoparentale.

"Noi am finalizat pachetul economic, cred că o să-l prezentăm, mai mult ca sigur, săptămâna viitoare. Este normal să am o discuţie cu primul ministru în ceea ce priveşte acest pachet şi am făcut tot impactul financiar cu miniştrii de resort şi am calculat şi am venit cu nişte propuneri care să fie sustenabile în bugetul de stat", a spus Ciolacu.

Guvernanţii se ceartă pe voucherele pentru alimente

Liberalii ar vrea ca valoarea să crească față de propunerea PSD.