Primărița dintr-o comună din Teleorman, acuzată că agresează cetățenii care cer adeverințe: ”M-a zgâriat, mi-a băgat unghia”

Revoltă în toată regula pe holurile primăriei dintr-o comună din Teleorman. Mai mulți localnici au solicitat intervenţia poliţiei pe motiv că au fost agresaţi fizic de edilul comunei, Iuliana Ivana.

Primăriţa ar fi devenit irascibilă şi a sărit la bătaie în momentul când tânăra venită cu bebeluşul în cărucior a insistat să i se elibereze o adeverinţă. Deoarece bărbatul a intervenit să o apere pe mămică, s-a ales si el cu o corecţie pe măsură.

”Am venit la doamna primar să cer o adeverință pentru dreptul meu să-mi fac o alocație și o indemnizație și nu mi s-a dat. Am rugat-o frumos să mi se dea, pentru că este dreptul meu.

Din senin, dintr-o dată a ieșit din birou, m-a agresat, m-a tras de mâini, a vrut să-mi sară la piept, dar nu a putut, pentru că, normal, m-am apărat şi a sărit la mine la bătaie, fiind cu un copil minor”, mărturisește tânăra.

”M-a zgâriat, mi-a băgat unghia”

”Am sărit să-i despart şi m-a agresat pe față, m-a zgâriat, mi-a băgat unghia şi îmi confiscase telefonul doamna primar, să nu filmez.

Am mai pățit-o acum un an și jumătate cu ea tot cu o adeverință pentru nevasta mea când ne-am cununat. I s-a făcut un dosar penal din care până la ora actuală nu a rezultat nimic”, spune bărbatul care a sărit în ajutorul tinerei.

Este vorba despre primărița din Gălăteni, Iuliana Ivan. Localnicii susţin că nu este la prima ieșire de acest gen față de persoanele care solicită anumite documente. Unii sunt amânați săptămâni întregi pentru eliberarea unei adeverințe, în timp ce alţii primesc actele cerute pe loc.

”De 3 săptămâni şi ceva aştept să îmi dea o adeverință şi nu vrea, că a zis că vin pentru votul la fostul primar, nu pentru dânsa. Dar de unde ştie dânsa pe cine votez.

Nu vrea doamna. Ne ţine pe lângă uşa primăriei ca să mai venim. A zis că e la semnat, să aştept, că vine acasă adeverința”, spune o altă localnică.

Atât bărbatul cât şi tânăra agresată de edilul comunei, Iuliana Ivana, au făcut plângere la poliţie şi au fost luate primele măsuri. Primăriţa acuzată de violenţe fizice va trebui să răspundă în fața procurorilor pentru comportamentul abuziv.

”Cercetările preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Gălăteni au conturat ipoteza că bărbatul ar fi fost agresat fizic și verbal de către un funcționar, în timp ce se afla în sediul unei instituții din localitatea Gălăteni.

Dosar penal pentru purtare abuzivă

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, cercetările fiind continuare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle, în vederea stabilirii întregii situații de fapt”, a precizat Dana Pășu, purtător de cuvânt IPJ Teleorman.

Până la difuzarea materialului, nu am reuşit să luăm legătura cu primăriţa din Gălăteni. După ce nu am fost primiţi în biroul de la primărie, am contactat-o și telefonic, dar ne-a respins apelul.