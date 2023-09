Aplicația creată de tineri români care îi învață pe copii să scrie: ”Am reușit să obținem aproximativ 70.000 de euro din concursuri”

Mai mulți tineri din Cluj au creat o aplicație care ajută copiii să-și îmbunătățească scrisul de mână într-un mod interactiv, dar și distractiv.

Aplicația nu are nevoie de internet pentru a fi descărcată pe telefoane sau pe tablete, astfel încât elevii pot să o utilizeze chiar și în zone izolate. Deja sunt câteva mii de utilizatpri ai scrisului de mână pe ecran atât în România, cât și în Olanda și Canada.

Aplicația a fost creată de șase tineri din Cluj pentru a veni în sprijinul celor mici. Cu ajutorul aplicației, copii pot exersa și acasă scrisul de mână în mod independent fără a fi nevoie de supravegherea unui adult. Copiii au și un ajutorul, pinguinul Rito, personajul principal al aplicației.

Aplicația este gratuită pentru zce minute pe zi, dar poate fi folosită pe timp nelimitat contra cost.

”Scopul inițial a fost să-mi ajut verișorul care are dificultăți de învățare și datorită faptului că noi în facultate studiam inteligența artificială, am identificat o soluție. Pe măsură ce am dezvoltat-o, ne-am dat seama că această soluție poate fi folisită de mai mulți copii, fie acasă, fie în școală și atunci ne-am hotărât să o facem disponibilă pentru toți.

Aplicația este gratuită în fiecare zi, timp de zece minute, iar pentru cei care vor să o folosească mai mult decât atât există abonamente specifice pentru fiecare utilizator”, a spus Anastasia Susciuc, co-fondator aplicație.

Aplicația a fost lsansată chiar de Ziua Copilului, însă odată cu începerea noului anului școlar este din ce în ce mai utilizată,

Tinerii care au creat aplicația au fost premiați pentru munca lor.

”Am obținut premiul pentru cea mai bună aplicație educațională”

”În timpul în care dezvoltam aplicația, încercam să participăm și la diverse competiții. Am reuși să câștigăm numeroase premii atât naționale, cât și intrnaționale. Am reușit să obținem aproximatv 70.000 de euro din consursuri. Am obținut premiul pentru cea mai bună aplicație educațională la Microfost Imagine Cup în Europa, Africa și Orientul Mijlociu”, a spus Paul Pop, co-fondator aplicație.

Tinerii creatori vor să dezvolte și mai mult aplicația, iar pe viitor ăși doresc ca aceasta să fie utilizată în școlile din România și din afara țării.