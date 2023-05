Costel Alexe, președinte CJ Iași: "Educaţia şi sănătatea nu trebuiau politizate"

Costel Alexe, invitat în cadrul proiectului România Inteligentă, conferinţa naţională "Iaşi - polul excelenţei în sănătate", a spus că lucrurile ar fi stat mult mai bine în România, dacă educaţia şi sănătatea nu ar fi fost politizate.

Costel Alexe susţine că Iaşul este un pol al excelenţei în sănătate şi că toţi cei care ajung în Iaşi beneficiază de un act medical de calitate.

"Într-o Românie pe care ne-o dorim din ce în ce mai inteligentă şi mai dezvoltată, trebuie să le spunem tuturor românilor: Iaşul chiar este un pol de excelenţă în Sănătate, mulţumindu-le tuturor celor care au făcut posibil acest lucru până astăzi, cu pasiune, cu determinare şi, evident, toată ambiţia.

Nu ne propunem să rămânem aici!

Cred că cele 18 entităţi medicale de stat pe care le are Iaşi, fie ale primăriei, fie ale ministerului, ale consiliului judeţean sau ale celorlalte entităţi guvernamentale şi, evident, iniţiativele private, fac posibil ca toţi cei care ajung la Iaşi să beneficieze de un act medical de calitate şi asta datorită profesorilor, medicilor, asistenților, infirmierilor, brancardierilor şi tututor celor care fac posibil ca Iaşul să aibă acest renume", precizează Alexe.

"Educaţia şi sănătatea nu trebuiau politizate"

"Am fi putut arăta şi noi mai bine şi, evident, şi România, dacă am fi făcut un lucru esenţial, în aceşti ultimi 30 de ani, nu am fi politizat educaţia şi sănătatea, pentru că acest lucru n-a făcut altceva decât să nu avem un plan pe care să-l urmăm, să nu avem o strategie, predictibilitate", mai susţine Alexe.

În cadrul conferinţei naţionale "Iaşi- polul excelenţei în sănătate", Costel Alexe, preşedintele consiliului judeţean Iaşi, Costel Alexe a mai declarat că din 2012 până astăzi, 18 miniştri au spus că, în mandatele lor, vor începe lucrările la cele trei spitale regionale.

"Dacă în 2012, spitalul regional de la Iaşi ar fi costat 250 de milioane de euro, în 2019 ar fi costat 500 de milioane de euro, astăzi devizul este la 669 de milioane de euro şi încă nu am pus prima cărămidă", mai spune Costel Alexe.

Temele conferinţei naţionale "Iaşi - polul excelenţei în sănătate"

Excelența în sănătate este condiționată de excelența în instruire. Investiții ieșene în infrastructura educațională, medicală și de cercetare;

Tinerii medici - între dorința de a pleca în străinătate și curajul de a rămâne: măsurile care pot încuraja tinerii medici să rămână în țară;

Principalele provocări pentru companiile din piața farmaceutică românească. Viziunea și soluțiile autorităților centrale pentru evitarea dispariției unor medicamente esențiale de pe piața din România;

Strategia de investiții a Consiliului Județean Iași în domeniul sănătății. Cum vor fi utilizate fondurile de investitii alocate în acest an;

Sprijinul acordat de Primăria Iași pentru modernizarea spitalelor;

PNRR – șansa de modernizare pentru două instituții medicale importante din Iași: Institutul Regional de Oncologie (IRO) și Institutul de Psihiatrie „Socola”;

Rolul universităților de medicină și farmacie din Iași în crearea unui Hub de inovație în România.

Lista invitaţilor şi speakerilor la Conferinţa Naţională "Iaşi - polul excelenţei în sănătate"

Marcel Ciolacu - Președintele Camerei Deputaților Nicolae Ciucă - Premierul României

Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila – Ministrul Sănătății Dr. Diana Loreta Păun - Consilier Prezidențial - Departamentul Sănătate Publică Ligia Deca – Ministrul Educației Marcel Boloș – Ministrul Investițiilor şi Fondurilor Europene Cristian Bușoi – Raportor al Parlamentului European pentru Programul de Sănătate al UE Conf. dr. Adela Cojan – Președintele CNAS Radu Țibichi – Director General CAS Iași Dr. Diana Cimpoeșu – UPU-SMURD Iași Costel Alexe – Președinte CJ Iași Mihai Chirica – Primarul Municipiului Iași Conf. Dr. Liviu Oprea – Președintele Colegiului Medicilor Iași Conf. dr. Gabriela Tătărîngă - Președinte al Colegiului Farmaciștilor Iași Prof. Dr. Viorel Scrispcariu – Rectorul UMF Iași Prof. univ. dr. Vasile Burlui - Preşedinte fondator Universitatea Apollonia Ioan Nani – Director Antibiotice Iași Dan Fiterman – investitor în producția de medicamente și servicii medicale private Prof.univ.dr. Carmen Dorobăț – medic primar, specialitatea boli infecțioase Prof.Univ.dr. Mircea Beuran - medic primar Chirurgie generală Prof. dr.Adrian Streinu-Cercel - Președintele Comisiei de Sănătate din Senat Dr. Nelu Tătaru - Președintele Comisiei de Sănătate și Familie a Camerei Deputaților

Prof. Univ. Dr. Victor Costache - medic primar Chirurgie cardiovasculară, fost minstru al Sănătății Tudorel Toader – rector Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza Luciana Antoci – Inspector Școlar General, Inspectoratul Scolar Județean Iași Edmond Ciumașu – Director Școala Postliceală Sanitară ”Grigore Ghica –Vodă” Iași Tudor Ciuhodaru - Vicepreședinte al Subcomisiei pentru Sănătate Publică din Parlamentul European

Lista specialiştilor din Iaşi invitaţi la Conferinţa Naţională "Iaşi - polul excelenţei în sănătate"