Proprietarii români de locuinţe, verificaţi în baza de date dacă deţin asigurare obligatorie

Statul are în plan să-i convingă pe români să îşi facă asigurări pentru locuinţe obligatorii prin digitalizare. O nouă lege prevede ca poliţa de asigurare să fie verificată atunci când un imobil este înscris în Cartea Funciară.

Prin această măsură, este de aşteptat ca numărul locuinţelor asigurate să crească, iar astfel propietarii îşi pot recupera o parte din bani în cazul unui dezastru natural.

Planul a fost prezentat în detaliu la Conferința Națională "Liniștea de după dezastru. Asigurarea obligatorie a locuințelor – soluții salvatoare", organizată de Antena 3 CNN în cadrul proiectului România Inteligentă.

De luna viitoare, românii care doresc înscrierea unei proprietăţi în Cartea Funciară vor fi obligaţi să prezinte o asigurare obligatorie a locuinţei.

"Începând cu 11 noiembrie va intra în vigoare noua noastră lege şi una dintre modificări se referă la verificarea poliţei de asigurare atunci când o locuinţă este înregistrată în Cartea Funciară. Măsurile pe care noi le-am găsit oportune în momentul de faţă, fără a afecta celelalte entităţi implicate în lege, sunt, în primul rând, introducerea unui punct de verificare a poliţei aşa cum am spus la Cartea Funciară, atunci când o locuinţă este înscrisă în Cartea Funciară ea trebuie să facă dovada existenţei acestei poliţe de asigurare", a declarat Nicoleta Radu, Director General al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).

"Am muncit foarte mult cu cei de la PAID şi cu UNSAR. Încă din 2018 am avut un grup de lucru ca să reuşim să schimbăm această lege. După lupte seculare care au durat 30 de ani, vorba lui Caragiale, am reuşit să schimbăm o lege care era în vigoare din 2008. Lege care suporta şi nişte modificări. Este un pas mare înainte. Legea care intră în vigoare pe 11 noiembrie, norma secundară care pune în aplicare această lege este aproape gata, discutată cu cei de la PAID, urmează să o aprobăm în consiliul ASF şi publicată în Monitorul Oficial", a explicat şi Valentin Ionescu, director general ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară).

Astfel, poliţele pot fi verificate în baza de date, iar orice modificare făcută în Cartea Funciară se va face doar dacă locuința respectivă are asigurare obligatorie în caz de dezastru.

"Eu aş porni de la responsabilităţile care revin Ministerului Dezvoltării, respectiv aceea de a verifica clădirile existente. Cred că, dacă până acum s-a construit extrem de mult, sunt şi situaţii în care, poate, nu s-au respectat proiecte sau în unele situaţii chiar nu au existat autorizaţii de construcţie. Cred că de aici ar trebui să ne raportăm la responsabilitate, ce facem de acum încolo, modul în care gestionăm tot ceea ce se construieşte pe viitor fiindcă din astfel de situaţii pot apărea lucruri care pot duce la astfel de dezastre", a precizat Adrian Veştea, ministrul Dezvoltării.

Autorităţile speră că prin această măsură, cetăţenii îşi vor încheia poliţe de asigurare obligatorii fără să fie forţaţi prin metode mai dure, precum amenzi.

"Buzău are 40% asiguraţi. Deci, ar trebui obligatoriu ca toată lumea să facă aceste asigurări. Românul nu se gândeşte deloc ce va fi mâine. Pentru binele lor, să facă şi această asigurare. Mă gândeam aici că 40% este nemaipomenit, dar 40% s-a făcut, până la urmă, prin efectul legii. El a avut de făcut o tranzacţie, Cartea Funciară, trebuia să facă înscriere şi a fost obligat să o facă (n.r. poliţa de asigurare). Şi, probabil că, la Buzău au fost mai multe evenimente de acest fel", a declarat Constantin Toma, primar al Municipiului Buzău şi președinte executiv al Asociaţiei Municipiilor din România.

