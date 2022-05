Cele mai întâlnite mituri despre sănătatea pielii. Dr. Olga Simionescu: "Razele solare pot fi criminale"

Medicul dermatolog Olga Simionescu a oferit, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3, explicaţia câtorva mituri legate de sănătatea pielii.

Mit: Dacă bem multă apă avem şi un ten curat sau hidratat

Explicaţie: Este un mit care are jumătate de adevăr. Pielea poate fi uscată din două motive. Este deshidratată sau este uscată din altă cauză. Un atopic nu este deshidratat. Are o boală genetică. Un deficit genetic de filagrină. Are o dermatită atopică şi pielea lui este uscată. Deci, la persoane deshidratate aportul de apă este minunat, dar celorlalte le trebuie un aport de emoliente.

Mit: Am ajuns acasă târziu, nu mă mai demachiez pentru că mai sunt doar câteva ore până mă trezesc

Explicaţie: Este grav. Nu există seară în care o persoană machiată să nu se demachieze. În afară de perturbarea pe care o prezintă fardul la nivelul pielii ca acţiune îndelungată, acesta astupă porii şi creează tot felul de interacţiuni dintre particulele externe şi germenii la nivel local. Apar fel şi fel de probleme.

Mit: Cremele antirid nu se folosesc numai după 40 de ani

Explicaţie: Este adevărat că tegumentul trebuie îngrijit în funcţie de vârstă, pentru că celulele sunt diferite, raportul dintre colagen şi elastină este diferit, dar trebuie folosite produse de prevenţie şi sub 40 de ani.

Mit: Săpunurile antibacteriene sunt cele mai bune

Explicaţie: Ele usucă şi interacţionează cu microbiomul cutanat. Avem miliarde de germeni pe suprafaţa tegumentului, pentru că pielea este o barieră, iar aceste săpunuri o usucă.

Mit: Şerveţelele umede sunt cele mai bune pentru demachiere

Explicaţie: Nu sunt cele mai bune, pentru că ele sunt îmbibate cu tot felul de substanţe care pot fi dăunătoare. Este mai mult marketing. O demachiere corectă se face cu un produs demachiant care poate fi demachiant, o apă micelară sau lapte demachiant. După apa micelară, trebuie să-ţi dai cu apă.

Mit: Tonicul şi scrub-urile trebuie folosite în fiecare zi sau foarte des

Explicaţie: Exclus! Odată pe săptămână scrub-ul, iar tonicul din când în când. Folosirea lor în exces este dăunătoare.

Mit: Crema de zi o putem folosi şi noaptea

Explicaţie: Nu! Când eşti tânăr pielea îţi permite, dar în principiu este greşit. Crema de noapte este grasă şi are cu totul şi cu totul alţi compuşi, care trebuie să acţioneze atunci când omul doarme. Crema de zi nu poate fi atât de grasă pentru că nu ar sta make-up-ul. Pe de altă parte, crema de zi conţine şi SPF.

Mit: O piele bronzată foarte mult este o piele sănătoasă

Explicaţie: Este un mit. Este fals. Bronzarea nu e altceva decât o pigmentare dobândită. Nu are niciun fel de legătură cu sănătatea pielii. Mai mult decât atât, tegumentul deschis la culoare, dacă este expus la ultraviolete este supus unei agresiuni care poate fi şi criminală.

Mit: Melasma se vindecă dacă nu stăm la soare

Explicaţie: Evitarea soarelui în melasmă este un deziderat, dar nu un tratament. Tratamentul se face cu agenţi depigmentanţi şi, eventual, cu laser terapie.

Mit: Produsele de bucătărie sunt bune pentru ten

Explicaţie: Unele produse naturale sunt bune, dar nu toate. Şi otrava este naturală, la fel şi arsenicul şi vitriolul, dar nu punem pe faţă. Există măştile cu gălbenuş de ou şi mălai, care sunt foarte bune. La fel şi cele cu castraveţi care sunt bune pentru cearcăne. Nu aş merge mai mult de atât. Şi scrub-ul de cafea este bun.

Mit: Produsele care au review-uri foarte bune sunt şi cele mai bune

Explicaţie: Fals! Pentru că aici vorbim despre marketing. Sau că produsele cele mai scumpe sunt cele mai bune, la fel de fals. Unele, da, desigur, dacă sunt de la companii extraodinare, dar dacă nu ai o abordare corectă a tipului de piele în concordanţă cu ceea ce trebuie să aplici pe faţă şi acolo se poate produce un dezastru.