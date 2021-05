Condițiile de călătorie în străinătate. Andrei Baciu: ”Aceste două măsuri ne scutesc de restricții”

Doctorul Andrei Baciu a vorbit la ''Sfat de Sănătate'' cu Andreea Cigolea despre condițiile în care putem călătorii în străinătate.

”Sunt 3 categorii de țări, clasificate după riscul epidemiologic, astfel că vorbim de țări care se încadrează în categoria țărilor galbene, verzi, care sunt cele mai de dorit, fără niciun fel de măsură la intrarea în țară, și roșii. Pentru țările care se încadrează în categoria galbenă, eviți carantina dacă te regăsești în una din următoarele două situații: ai mai mult de 10 zile de la efectuarea rapelului sau prezinți un test RT-PCR negativ, efectuat în ultimele 72 de ore.

Deci aceste două măsuri ne scutesc de restricții. Pentru țările care au o rată de infectare mare, care se încadrează în categoria țărilor roșii, persoanele care se duc în aceste țări au un risc mai mare de a fi purtători de tulpinile circulante în momentul de față de SARS-CoV-2.

Pentru aceste cazuri, singura variantă, care este dovedită științific că te protejează și reduce la minimum transmiterea, este vaccinarea. Pentru aceste țări care vin din zona roșie, dacă ești vaccinat de 10 zile de la rapel, nu intri în carantină. Mai mult, pentru persoanele care în a 8-a zi prezintă un test RT-PCR negativ, pot ieși mai devreme din carantină.

Diferența dintre imunitatea după boală VS cea după vaccin

Dacă am vorbi despre un singur caz, o singură situație, aceea la o lună, am putea să standardizăm singuri și să ne uităm dacă o persoană are suficientă imunitate sau suficienți anticorpi sau nu, însă vă dați seama că situațiile sunt infinite ca variabilitate.

Din punct de vedere epidemiologic situațiile sunt diferite. Aceste lucruri vor fi prevăzute în acest certificat verde care va fi adoptat cât mai repede. Lucrurile au fost finalizate la nivel european și va fi finalizat undeva în luna iunie, astfel că toate aceste trei situații vor fi luate în considerare. În România, în acest moment, pentru sosirea în țară folosim aceste două criterii: fie vaccinarea, la 10 zile de la realizarea rapelului, fie prezentarea unui test RT-PCR negativ efectuat în ultimele 72 de ore.

Totul despre vaccinarea copiilor

Testele la copii se pot face de către profesioniști; acest lucru garantează eficiența și precizia recoltării acestui test. A fost o chestiune legată de vârsta de 3 ani, însă, legat de vaccinare, recomandările sunt de la 16 ani în sus și se așteaptă ca la sfârșitul lunii mai să sosească și recomandarea pentru 12-15 ani, pentru vaccinul produs de Pfizer-BioNTech. Sunt în desfășurare studii clinice pentru a obține recomandarea și pentru populații pediatrice mai tinere.

Cum se poate verifica autenticitatea certificatului de vaccinare

Toate aceste date de siguranță care sunt scrise pe acest certificat de vaccinare sunt date unice, aparțin fiecărui utilizator în parte, și sunt dezvoltate de către STS și pot foarte ușor să fie verificate, fie cu ajutorul buletinului, prin scanare, și la toate punctele de frontieră sunt tabletele respective și ți se pot verifica oricare dintre cele trei categorii, fie vaccinare, fie test negativ sau trecerea prin boală. Apartenența la cei vaccinați poate fii verificată și acum, prin interogarea acestei platforme.

Altfel, numărul respectiv scris pe certificatul de vaccinare în forma fizică printată poate fi verificat și ulterior confruntat cu actul de identitate și se stabilește foarte ușor dacă foaia respectivă este sau nu veridică. Nu încurajăm sub nicio formă fraudarea acestor certificate de vaccinare.

Vaccinarea, singura soluție prin care putem scăpa de pandemie

Vaccinarea este singura soluție prin care putem scăpa de pandemie. Vedem că sunt avantaje importante. Faptul că acum, în luna mai, am reușit să ridicăm o parte importantă din restricțiile existente, acest lucru s-a făcut grație vaccinării în principal. Am ajuns la 1 din 4 români să fie vaccinat”, a spus dr. Andrei Baciu, vicepreședintele campaniei de vaccinare din România.

