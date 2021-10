Alexandru Rafila: "Dacă ne ținem serios de treabă putem obține imunitatea colectivă la finalul anului"

Deputatul PSD Alexandru Rafila și fost reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a îndemnat populația și politicienii la ”solidaritate națională” timp de o lună de zile pentru oprirea pandemiei.

Dialogul cu Alexandru Rafila a pornit de la întrebarea dacă am atins platoul valului 4. Pe baza cifrelor OMS, România are rata de reproducere bazală 1,02, adică o rată care arată că am trecut din zona de creștere într-o zonă de stabilizare, a explicat Alexandru Rafila.

"Creșterea cea mai rapidă a numărului de cazuri, care ne-a adus pe primul loc în Europa, a avut loc în perioada 22-24 septembrie, la două săptămâni de la Untold, dar probabil că asta este o coincidență", a precizat Rafila. Momentul a coincis de altfel și cu un alt mare eveniment - Congresul PNL...

Atunci am avut creșterea maximă. Acum, fără să avem niște măsuri deosebite, prin scăderea masei receptive - cu cât se îmbolnăvesc mai mulți, cu atât cei care ar putea să ia boala, devin ceva mai puțini - și atunci am ajuns a acest 1,02. Acum contează, ca să scădem numărul de cazuri, ca acest raport să devină subunitar. Să fie mai mic de 1 ca să scadă numărul de cazuri, a mai arătat doctorul Rafila.

O lună de solidaritate, un efort național de 4 săptămâni

"Dacă noi o să stăm însă 4 săptămâni în jur de 1, n-o să scadă numărul de cazuri, se va ajunge în situația în care spitalele vor fi suprasolicitate pentru că pacienții ăștia mulți tot vin în fiecare zi... și lucrul ăsta va duce la creșterea mortalității. Nu vreau să mă gândesc să avem 600-700 de decese pe zi, dar ceea ce vă spun eu...

Luna asta de solidaritate pe care o propun o propun din îngrijorare și pentru faptul că dacă facem efortul ăsta, scăderea de pe platou va fi evidentă, pe de o parte. Ăsta e un mare beneficiu pentru că mai ușurezi spitalele și n-o să fie la fel de multe decese.

În al doilea rând, construim imunitatea. Imunitatea se construiește în două feluri acuma.

Dacă elanul ăsta legat de vaccinare reușește să ne țină până la jumătatea lunii decembrie, să putem să vaccinăm încă 3-4 miloane de persoane, plus cei care au trecut prin infecție (există un raport de 1 la 5 între cazurile diagnosticate și cele nediagnosticate, care fac forme ușoare), o să ajungem probabil, spre sfârșitul acestui an, dacă ne ținem serios de treabă, undeva aproape de imunitatea colectivă, în jur de 70% poate și mai mult. Și atunci discutăm de revenirea la normalitate, de un număr de cazuri care poate să crească în valurile 5 și 6, dar care nu pun probleme sistemului de sănătate, care permit desfășurarea activităților economice, așa cum se întâmplă în toate țările din UE care au atins acest prag de imunitate colectivă.", a precizat invitatul lui Mihai Gâdea la Sinteza Zilei.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal