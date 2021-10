Dacian Cioloş: "Nu mă consider tras pe sfoară sau instrumentul nimănui. Am primit un mandat, e un mesaj şi pentru PNL"

Dacian Cioloş, preşedintele USR, a precizat că în momentul în care şi-a asumat desemnarea ca premier a făcut-o deplin conștient, iar obiectivul formațiunii sale este să propună o formulă de guvernare.

„Nu mă consider tras pe sfoară, nu mă consider instrumentul nimănui, pentru că am făcut-o asumat, cu o decizie în partid şi în felul acesta mergem înainte, pentru că obiectivul nostru este să propunem o guvernare, indiferent ce calcule îşi fac unii sau alţii. (...)

Aici nu vorbim de negocieri, deci când vorbeşti de calcule cinice - hai să-l punem pe ăsta în faţă ca să pice ca să pot eu venii pe urmă cu a doua propunere şi să interpretez Constituţia într-un fel sau altul - asta nu e negociere.(...)

Noi am spus că vrem să facem un alt fel de politică şi acest alt fel de politică înseamnă să vorbeşti cu oamenii şi să spui direct ceea ce vrei. (...) Eu îmi asum lucrul acesta, ne asumăm, noi ne adresăm şi celor carene-au ales (...) şi care ne-au spus: aşteptăm dacă mergeţi acolo să vă asumaţi decizii, să faceţi reforme", a declarat Dacian Cioloş, marţi seară, la B1 Tv.

„Desemnarea mea este, probabil, un mesaj şi pentru PNL"

„Am primit şi un mandat din partea preşedintelui, preşedintele știm că este un apropiat al PNL-ului, asumat, din mai multe puncte de vedere. Deci eu presupun că dacă preşedintele a făcut această propunere, în calitatea constituțională pe care o are, e probabil un mesaj şi pentru PNL. Acuma vom vedea în ce măsură acest mesaj e primit şi asumat de PNL", a mai spus Dacian Cioloş.

