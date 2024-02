Actorul Dan Puric despre candidatura sa la Prezidențiale: "Intenția mea a fost să aduc bucurie oamenilor"

Actorul Dan Puric a vorbit în direct, la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei despre posibila sa candidatură la alegerile prezidențiale.

Într-un interviu exclusiv la Antena 3 CNN, actorul Dan Puric a clarificat intenția sa de a candida la alegerile prezidențiale din România, subliniind că inițial nu a avut în plan această decizie. Actorul a explicat și că intenția sa a fost de a aduce bucurie oamenilor într-un context de depresie generală și de confuzie.

"S-au speriat (nr. politicienii). Intenția mea nu a fost chiar asta. A fost să aduc bucurie oamenilor într-un context de depresie generală de cădere și de confuzie, de mâl sufletesc și oamenii s-au bucurat mult. A doua zi am văzut că e foarte multă vulnerabilitate în societatea românească și vă dați seama în ce hal a ajuns puterea la noi dacă ei se tem de un puric. E situația gravă," a declarat Dan Puric.

Actorul a subliniat că nu are în calcul o candidatură politică, dar a fost "băgat" în această situație și se simte responsabil față de disperarea oamenilor pe care a reușit să o atingă prin acțiunile sale.

"Eu de 25, de 30 de ani merg prin sate, prin orașe, mă întâlnesc cu oamenii, cu România profundă, de care cei de sus habar n-au. Nici nu știu. E o Românie excepțională, dar suferindă. Au sunat din Irlanda, din America, de peste tot spunând că sunt bucuroși de posibila candidatură. Ce mă fac eu cu disperarea acestor oameni?" a adăugat Dan Puric.

El a evidențiat că România are nevoie de o schimbare la nivelul stării de spirit și că președintele singur nu poate salva țara. Problemele reale, conform lui Puric, se află în distrugerea mătcii poporului, atacurile la adresa bisericii, familiei și a conștiinței de român.

"România nu are o voce demnă în plan internațional. Noi nu existăm. Arta a devenit un vector de infecție," a spus actorul Dan Puric.

Nivelul la noi, de responsabilitate politică este derizoriu. Nu un președinte salvează România astăzi, ci o stare de spirit. România trebuie să iasă din degradare, din cădere, să nu mai fie nici un coparticipativ la mizeria aceasta. Nu poți să stai nepăsător într-o Românie care este crucificată aproape deliberat. Se distruge matca acestui popor. Se dă în biserică, în credința neamului. Se dă în familie. Se dă în conștiința de român. Aici sunt problemele.

