Dănuț Andruș adresează injurii protestatarilor: ”Sunteți mai proști decât prevede legea!”

Dănuț Andruș, cel care a dorit să fie liderul protestatarilor, s-a enervat foarte tare că este contestat și a început să le adreseze injurii fermierilor care protestează.

S-a întâmplat pe grupul de whatsapp al fermierilor. Sinteza Zilei a prezentat varianta cenzurată a acestui mesaj, întrucât unele cuvinte sunt greu de reprodus în spațiul public.

”Un singur mesaj am: să ne giurgiuliți bărzoiul!”

”Oameni buni, din punctul meu de vedere, o parte dintre voi sunteți mai proști decât prevede legea! (...) Dacă acest grup a fost penetrat de securiști, șoșoșiști, auriști, pesediști, peneliști, udemeriști, să ne giurgiuliți bârzoiul, uăi, fraților! Lăsați-o dracului cu PSD-ul vostru, cu PNL-ul vostru și toate partidele astea (...). Noi am ieșit să ne apărăm. Dacă voi nu sunteți în stare și dați numai hateuri, am un singur mesaj pentru voi: să ne giurgiuliți bărzoiul!”, le-a transmis Dănuț Andruș pe grupul de whatsapp celor care ăl contestă.

”Să-mi giugiulești bărzoiul” (giugiulești, deci fără ”r”) este o expresie care aparține, conform internetului, marelui actor Florin Piersic. Este o expresie licențioasă, îmbrăcată într-o haină... poetică. Ba, mai mult, Piersic a povestit cu ani în urmă cum i-a urat chiar președintelui Ion Iliescu cele de mai sus, întrucât l-a confundat cu prietenul său, Dan Iordăchescu.

Dănuț Andruș și aventurile sale politice

Revenind la Dănuț Andruș, zilele trecute am aflat că are 51 de ani și gestionează aproape 1.500 de hectare de teren agricol în Horodiștea, comuna Păltiniș, județul Botoșani. De asemenea, Dănuț Andruș mai are și peste 1.500 de animale: capre, oi, vaci și cai.

În trecut, el a vrut să fie primar al comunei Păltiniș din partea PSD. În momentul de față, este președinte al Asociației de Proprietari Paltinul. Dănuț Andruș a înființat, de asemenea, Partidul Alianței Fermierilor și Antreprenorilor Români.

Având în vedere trecutul său politic, spontaneitatea protestelor din ultimele zile a fost pusă sub semnul întrebării.

Dănuț Andruș este acuzat că implicarea sa în politică este cea care i-a vulnerabilizat pe protestatarii din întreaga țară.

Totuși, acesta susține că acuzațiile oamenilor sunt nefondate și că presa este cea care răstălmăcește lucrurile.

”Eu chiar îi rog pe oameni să facă legăturile. E dreptul nostru să ne asociem. Acest drept este constituțional. Dacă din aceste cereri considerați că este un interes politic, răstălmăciți cum vreți. Noi până să ajungem în politică, trebuie întâi să avem o experiență în viața socială. Aș folosi o sintagmă pozitivă sau negativă, cum vreți să o interpretați. Oameni care n-au bătut un par la viața lor ne învață cum să facem un gard! Din păcate, aceste lucruri pe care noi le facem, le răstălmăcim și o dăm în politică”, a declarat Dănuț Andruș, la Sinteza Zilei.