Marcel Ciolacu, despre beneficiile coaliţiei PNL-PSD la alegerile 2024: "Îmi pare bine că am luat această decizie. România are nevoie de stabilitate politică"

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit la Sinteza Zilei despre beneficiile aduse României de către alianța PSD-PNL.

Întrebat care este scopul acestei alianțe PSD-PNL şi ce câştigă social democraţii şi implicit România din această comasare a alegerilor, Marcel Ciolacu a spus:

"Dacă stăm să facem analize, vor ieşi diferenţe. Unii pot spune că PSD poate câştiga încă un loc la europarlamentare. Se merge cu aceste discuții sterile uitând de fapt esența. România are nevoie de stabilitate politică. Dacă am reuşit negocieri bune la Comisie, am reuşit să închidem fonduri europene cu peste 9,6%, am reuşit aproape 900 de km de autostradă, sunt în lucru în acest moment.

Am reuşit după 15 ani să semnăm contractele cu constructorii pentru primele două spitale regionale, cele de la Cluj şi de la Iaşi şi peste două săptămâni cel de la Craiova. Toate aceste lucruri s-au realizat printr-o stabilitate politică, într-un context foarte încărcat, după anumite coaliţii şi decizii dezastruoase pentru România. (...)

"Este un proiect politic poate inedit, dar un proiect politic corect"

Nu vad o altă construcţie politică pentru anul 2025. E normal că sunt cele două partide mari care au fost rivale dintotdeauna în România. PSD a luat decizia când toată lumea fugea de la guvernare. Toată lumea şi-ar fi dorit să rămână PNL singur la guvernare, poate în guvern minoritar şi era praf şi PNL şi România că era un concurs de populism.

Şi vă spun cu toată sinceritatea că îmi pare bine că am luat această decizie, împreună cu colegii mei şi se văd efectele. Vom vedea ce vor hotărî românii la alegeri. (...) Este un proiect politic poate inedit, dar un proiect politic corect", a spus Marcel Ciolacu, liderul PSD, la Antena 3 CNN.