Mesajele pacienţilor evacuaţi de la Foişor pentru Vlad Voiculescu: Spuneţi-le că au fost criminali

Zeci de pacienți au rupt tăcerea şi au povestit la Antena 3 dramele, atacurile de panică şi experienţele dramatice pe care le-au trăit, după evacuarea de urgenţă de la Spitalul de Ortopedie "Foişor" din Bucureşti.

Pacienții evacuaţi, recent operaţi, s-au declarat revoltați şi nemulțumiți de modul inuman în care au fost tratați.

Ei au declarat că ministrul Sănătăţii a mințit când, duminica în cadrul unei declarații de presă a spus că fără excepţie toţi pacienţii au fost de acord cu evacuarea.

Pacientă recent operată şi evacuată: Ați fost niște barbari. La pușcărie cu voi”

„A spus că să mă ajute cu un medic. Nu mulțumesc ați fost niște barbari să plecați de la guvern, la pușcărie cu dumneavoastră şi să nu iasă de acolo.

Cred că asta a fost o răzbunare pe spitalul ăla. Este greu dacă te muți întru-un în spital, nu mai ai doctorul tău să știe ce îți trebuie. Mi s-a făcut rău acolo (n.r în momentul evacuării). De abia am terminat perfuzia de sânge și vă dați seama şi acum sunt amețită. Am suferit o operație la un genunchi de două ori. În loc să se îngrijească să doteze spitalele. Tot guvernul să fie băgat la pușcărie", a spus revoltată o pacientă recent operată şi evacuată de urgenţă de la Spitalul Foişor.

Fiul unei paciente recent operate: "Mama a avut atac de panică. Spuneți-le că sunt criminali”

„Mi se pare o crimă împotriva umanităţii, cum făceau nemții în cel de al doilea război mondial, așa au făcut cei de la guvernare acuma, mai ales Voiculescu. Am aflat de evacuare de la televizor, nu a anunțat nimeni. Noi am sunat toată ziua la Foișor să vedem ce se întâmplă cu mama noastră și ni s-a spus că au probleme foarte grave și că nu poate să ne anunțe nimic din ce se întâmplă acolo. Ne-am pomenit pe la ora 11:30 am aflat de la televiziune că se începe evacuarea spitalului.

A rămas buletinul, actele hainele acolo. Suntem din Slatina şi a trebuit să facem un drum special ca să ne ducem să le luăm de acolo. Guvernarea asta este stat în stat nu are am treabă cu ce se întâmplă în România. Normal trebuia să răspundă cineva la ce s-a întâmplat şi la Piatra Neamț.

Mama a fost operată de fractură la femur lunea trecută. Nu poate să se deplaseze pentru care o coxartroză şi osteoporoză, are oasele foarte fragile. Nu m-a sunat nimeni. Nu este normal să se întâmple așa ceva într-o țară democratică. Mama avut un atac de panică. Spuneţi-le că sunt criminali", a spus pentru Antena 3, fiul unei paciente recent operată şi evacuată cu un atac de panică.

Mărturia unui pacient evacuat de la Spitalul Foişor, despre Vlad Voiculescu: "Minte, nu m-a sunat personal. Am cerut demisia"

O pacientă de 68 de ani, care are proteză de șolduri, trebuia operată la Spitalul "Foișor" miercuri, pentru că i s-au rupt protezele și acestea trebuiau schimbate. Acum, femeia care are dureri teribile nu știe încotro să meargă.

„Am făcut ultima analiză a sângelui care a fost gata miercuri și trebuia să mă internez în spital. Sunt operată pe amândouă picioarele, am ținut proteza 23 de ani și acum trebuia să le schimb.

Toți trebuie să trăiască, toți trebuie să se trateze

Am noroc că mă ajută copiii. 4.000-4.500 de euro costă operația. Eu sunt pacienta acestui spital de la vârsta de 30 de ani. Am avut o formă de reumatism mai deosebită. Foarte urât ceea ce au făcut.

Înțeleg că te gândești la cei de COVID, dar te gândești și la ceilalți oameni, adică toți trebuie să trăiască, toți trebuie să se trateze", a spus o pacientă evacuată de la "Foişor" pentru Antena 3.

„Minte, nu m-a sunat personal. Am cerut demisia”

Pe de altă parte, pacienții îl contrazic pe ministrul Sănătății care a spus că aceștia au fost de acord cu evacuarea spitalului. Unul dintre bolnavi a povestit pentru Antena 3 ca a fost sunat doar de o consilieră nu de Vlad Voiculescu personal. Pacientul şi-a arătat revolta pentru ceea ce s-a întâmplat şi îi cere acum demisia lui Vlad Voiculescu.

„Am fost operat miercuri. Mi s-a apărut o grabă suspectă! Medicul care m-a operat mi-a spus că ar trebui să am parte de o perioadă de recuperare. Eram sub analgezic și am plecat. Mă chinui de patru ani jumătate să îmi rezolv o problemă la un umăr și prin programări am stat luni la rând, pentru că se intră foarte greu, fără niciun fel de intervenție.

Mi-a spus (n.r consiliera lui Vlad Voiculescu) că își cere scuze pentru disconfortul creat și dacă am nevoie de ajutor. Nu a apucat să spună foarte multe pentru că eram deja cu nervii şi am cerut demisia ministrului.

Este o mizerie ce se întâmplă! Acel personal medical dedicat bolnavilor să fie obligat să externeze pacienții, au fost realmente obligați. Iar ministrul Voiculescu mai are și tupeul să spună că a discutat cu pacienții și toată lumea şi-a declarat solidaritatea ceea ce este penibil, minte", a mai spus un pacient pentru Antena 3.

Mărturia unui pacient de 74 de ani dat afară din salon cu perfuzia după el

Un pacient, în vârstă de 74 de ani, scos în toiul nopții din spital povestește clipele de groază prin care a trecut. Într-o postare pe Facebook, bărbatul spune că deși fusese operat cu doar o zi înainte a fost dat afară din salon cu perfuzia după el.

„Am trăit ca s-o văd si pe asta la 74 ani! Absurditatea kafkiană a pălit în fața ordinelor date de Vlad Voiculescu:

Am fost operat joi 08 apr.2021 ora 10, la spitalul Foișor de către medicul ortoped Șerban Dragosloveanu, căruia îi aduc mulțumiri, la umărul drept unde mi s-a implantat în os o ancoră de care au fost cusuti mușchii rupți.

Am fost transferat la terapia intensivă unde am fost îngrijit impecabil cu perfuzii permanente, cu săruri și calmante, mai ales după ora 17 când durerile crunte nu au cedat nici cu două injecții cu morfină. A trecut greu noaptea cu alte calmante urmând să mi se facă după ora 8 altă injecție cu morfină.

Dar adio, A VENT CUTREMURUL PRODUS DE MARELE MIC, VLAD VOICULESCU și am fost evacuat cu perfuzia după mine in salon unde mă aștepta biletul de ieșire.

Asistenta a întrerupt perfuzia și așa, amețit, suportând dureri puternice, am fost îmbrăcat și evacuat din spital. Nici acum nu pot realiza fazele absurde prin care am trecut. Nu mi s-au dat medicamente de ameliorarea durerii ci doar o reteta de 10 pastile de Aflamil.

Îi înțeleg pe medici și alte cadre medicale că au executat ordine ,,de sus" încălcând totalmente drepturile pacientului la tratament complet. Nici la control nu ma pot merge acolo! Fac apel către guvernanți să lase medicii, specializați cu greu, să-și exercite profesia! Vreau sa fiu tratat în continuare de medicul specialist Șerban Dragosloveanu! JOS DICTATURA JOSNICĂ IMPUSA DE ACTUALUL GUVERN, DIRIJAT DE KLAUS WERNER", a spus pacientul revoltat pe Facebook.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal