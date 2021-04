Mugur Mihăescu: "Ne-au interzis dreptul la muncă și sănătate. Nu i-a văzut nimeni pe acești specialiști"

"Noi i-am ales. Suntem un popor de melci. Nici nu ieșim să ne batem pentru că ne-au interzis dreptul la muncă.

Dreptul a zeci, sute de mii de categorii sociale l-au interzis, invocând alt drept, dreptul la sănătate. Se fac controale, ia uite colo că se întâmplă, cârciuma cutare face chefuri, dar pe oamenii aia i-ai despăgubit că i-ai tocat cu dreptul la muncă?!

Tu te-ai împrumutat de 100 de miliarde și nu ai găsit 500 de milioane să salvezi o industrie de un milion de oameni. Sunt un milion de oameni, din industriile pe orizontală, afectați de așa ceva. (...) De restul un milion cărora le-ai interzis dreptul la muncă și apoi îi arăți cu degetul (...)

Pe mine m-ai închis că am două jaluzele și o copertină retractabilă de până că zici că este spațiu conform protocolului. Cu cine să vorbesc? I-am votat, cu ei trăim, ei oricum trăiesc indiferent de cât vorbim noi și melcii își merită conducătorul.

Dacă tu nu știi să dai jos cu acești indivizi care ți-au interzis dreptul la muncă, la educație, până și la sănătate că nu au fost în stare să facă niște reguli elementare.

Nu i-a văzut nimeni niciodată pe acești specialiști. Nimeni nu a zis somitatea asta, plus somitatea asta, plus somitatea asta, plus somitatea asta plus vreo două somități din țările lovite de paranoia asta și care nu au știut, uite cu ăștia ce au zis asta am făcut noi", a spus actorul Mugur Mihăescu, la Sinteza zilei.

