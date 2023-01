Ce politicieni tremură după ce au fost reținuți Pițurcă și Țuțu în dosarul măştilor neconforme. Oana Zamfir: "Trebuiau săltați atunci instant, le făceai flagrant"

Avem o guvernare extrem de coruptă. E un lanț lung de hoții, demonstrat de instituția statului, acuză Oana Zamfir. "Curtea de Conturi a României a demonstrat în clar, cu date exacte, cum s-a furat în pandemie", a spus jurnalista.

Sursa foto: Getty Images

"Ludovic Orban, când a venit pandemia, cu clica lui a zis "băieți, facem bani". Şi nu e o vorbă pe care o spun eu acum. Este ceva ce am demonstrat în "n" anchete "Exces de putere". Şi am demonstrat atunci. Când am dat noi ancheta cu afacerea cu măștile, chipurile spre a fi produse la Dragomirești? În decembrie 2020! Unde erau domnii procurorii, unde a fost partidul care să-și asume?", a spus Oana Zamfir, luni seară, la Antena 3 CNN.

Oana Zamfir spune că avem în România un lanț lung de hoții, demonstrat de instituția statului.

"Cîțu era ministru de finanțe și stenograma pe care am prezentat-o la Antena 3 a arătat că domnul Cîțu suna și vorbea direct cu firmele cu măști și-l trimitea pe șeful de la Unifarm să rezolve cu banca imediat. Şi a ajuns Cîțu premier... Avem un lanț lung de hoții, demonstrat de instituția statului nu doar de niște ziariști - Zamfir și Ursu la "Exces de putere" sau Gâdea la "Sinteza Zilei". (...)

Curtea de Conturi a României a demonstrat în clar, cu date exacte, cum s-a furat în pandemie, cu niște cifre îngrozitoare, cu niște lucruri atât de pe față", a mai spus Oana Zamfir, luni seară, la Antena 3 CNN.

"Oamenii ăștia trebuiau săltați atunci instant, le făceai flagrant (...). Ce s-a întâmplat? Orban e liber. Cîțu e liber, Virgil Popescu e liber", a adăugat ea.

Afacerile din timpul pandemiei încep să iasă la iveală, încet dar sigur. În dosarul "Măști pentru MApN" s-au făcut azi două reţineri de răsunet.

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a fost reținut de procurorii DNA. Acesta are de dat explicaţii într-un dosar care are legătură cu achiziția de măști în perioada pandemiei. Tot despre asta a vorbit cu procurorii și unul dintre șefii Romarm, Gabriel Țuțu, care a fost și el reținut.

Este vorba despre un dosar mai vechi, "Măști pentru MApN".

Măşti neconforme scoase pe piaţă

Fostul selecţioner al naţionalei de fotbal avea o firmă care s-a asociat cu cealaltă firmă din România, a plătit cash pentru transportul celor două mașini inițial care au venit în România și care, așa cum am văzut cu toții, nu au produs deloc măști conforme cu standardele sanitare.

Potrivit procurorilor DNA, primul contract a fost încheiat în martie 2020. Inițial au venit 2 mașini, însă în total s-au achiziționat 7 mașini de producție de măști.

Contractul a avut în cele din urmă 19 acte adiționale care au prevăzut și achiziția unor piese care să repare mașinile care se tot stricau.

Un prejudiciu enorm, calculat de DNA la 8,6 milioane de lei, la asta se rezumă începutul jafului de la Romar.