Cristina Demetrescu, lecţia karmică pentru România: "Până în martie 2023 suntem sub o lecţie de viaţă"

Minuni se întâmplă, numai că nu toată lumea înţelege pe ce cale vine minunea. Am început să devenim refractari şi la aceste minuni care nu arată aşa ca o baghetă magică, care vine şi ne ajută să ieşim din acest blocaj.

Încă de anul trecut, din perioada de început a pandemiei, pe zodia ţării noastre a intrat Planeta "Profesor". Atunci când această planetă are acest ingres pe o zodie, vine cu lecţii de viaţă. Fie că eşti o persoană oarecare, fie că eşti o ţară. Poţi să fi o naţiune şi să primeşti lecţii noi.

Este ceva cu care nu ne-am mai confruntat şi până la urmă, lucrurile se învaţă din mers. Practic, se distrug toate structurile vechi, toate structurile retrograde.

Planeta "Profesor" pe Vărsător, care este o zodie a omului, şi asta am spus mai de mult, şi o zodie a colectivităţii. Omul viitorului este omul-orchestră, cel care cumva se administrează singur, gândeşte singur, ia decizii singur.

Dacă noi încă aşteptăm, în secolul 21, pe un asemenea tranzit, să hotărască cineva pentru noi, mulţi dintre noi vom rămâne în urmă. Apare o utopie socială, care este practic de nedepăşit în acest context.

Cristina Demetrescu: "Până în martie 2023 suntem sub o lecţie de viaţă"

Nu avem nevoie de cineva care să ne spună ce avem de făcut. În această perioadă, până în martie 2023, suntem sub o foarte puternică lecţie de viaţă. În general, aceste lecţii, când trec, o să mai treacă o perioadă, nişte ani, şi când o să privim în urmă, cum s-a mai întâmplat de foarte multe ori, o să ne dăm seama cât de tare am greşit, unde am greşit, dacă suntem mândri că am trecut cu bine peste această provocare.

Este şi o lecţie karmică. Nu doar noi, oamenii individuali, suntem provocaţi de aceste planete, de destin, de Saturn, de Pluto, nu suntem doar noi în mod individual provocaţi de lecţii de viaţă. În viaţă, uneori ai piedici, uneori ai provocări. Dacă le depăşeşti, zici: ce bine m-am descurcat, am mai învăţat ceva. Despre asta este vorba şi în momentul de faţă. Aceste provocări pot fi şi colective, cum te comporţi ca individ într-un grup, ce poţi face pentru grupul respectiv.

Dacă nu reuşeşti să îţi depăşeşti această lecţie, karma colectivă se acumulează şi apare pe astrograma unei persoane pe casa 11, care se mai numeşte şi Casa Protecţiei. Am făcut ceea ce trebuia pentru grupul respectiv în provocarea respectivă, voi avea protecţie. Când? În viaţa asta, în viaţa viitoare. Nu am făcut ce trebuia, nu am ajutat, nu am fost un erou, nu am hrănit pe cei care mureau de foame, înseamnă că am trăit o viaţă egoistă şi la un moment dat această karmă colectivă se va numi lipsă de protecţie.

Uneori există omul nepotrivit la locul nepotrivit şi se poate întâmpla ceva. Cum răspundem la întrebarea: de ce omul ăla a avut un ghinion? Şi de ce altul a fost protejat? Sau de ce se întâmplă lucrurile astea, ca într-un accident cu foarte multe victime, când sunt aceste evenimente îngrozitoare. Îmi pare rău, dar trebuie să spun şi aceste lucruri. Unii au protecţie, alţii nu au protecţie. Este de la acest tip de karmă colectivă negativă.

Cum te provoacă Universul, ca într-un context de genul acesta, de criză, cum este o pandemie. O astfel de pandemie are loc la câteva sute de ani. Au mai fost pandemii, dar nu aşa. Nu e ca şi cum aerul pe care îl respirăm devine periculos şi ne poate ucide sau te poate ucide pe tine. Aşa ceva se întâmplă foarte rar.

Trebuie să încercăm să gândim foarte panoramic şi să vedem prin gândirea asta de ansamblu ce se întâmplă cu noi în momentul de faţă pentru că Saturn pe Casa Morţii stă din februarie 2021, dar o să mai stea până la sfârşit de 2022. Şi astfel ne dă ocazia de încă două ori.

Cristina Demetrescu: "Alte două şanse pentru România în 2022"

Ocazia pe care a avut-o România între 13 mai şi 28 iulie când erau 50 de bolnavi şi 5 decese sau un deces, o să o mai aibă şi în primele cinci luni ale lui 2022 şi în ultimele luni ale lui 2022. Deci, mai avem încă două etape de vindecare. Când nu sunt cazuri, te duci cu Jupiter în Peşti care reprezintă ajutor divin, care este un ajutor divin prin medicină. Dar, dacă nu faci ce ai de făcut, nu îţi faci vara sanie, iarna ai probleme.

Avem încă şanse, avem soluţii, este foarte adevărat că Jupiter, marele benefic este acum tot în Vărsător, tot în zodia ţării noastre, ar trebui să mişte lucrurile, dar este şi pe o casă proastă, Casa Morţii. Şi atunci ce face Jupiter? Accelerează acest număr de deces. Luna noiembrie nu vine cu o situaţie prea bună pentru că intră planetele în Scorpion. Soare, Mercur, Marte fac tensiuni, cuadraturi cu cele două planete mari Uranus şi Saturn, care sunt implicate în trei momente ale acestui an - februarie, iunie şi decembrie, cu blocaje colectiv, cu distrugeri.

Când intră planetele în Scorpion se realizează cruci fixe, care strâng şuruburile unei cutii şi nu mai ai pe unde. Adică, luna octombrie a fost mult mai relaxată în ceea ce priveşte deciziile, dar balanţa pe care au stat planetele aduce în sens negativ, că aşa este în astrologie, avem lucruri pozitive şi lucruri negative.

Aspectele lunii octombrie au fost foarte bune, dar au fost irosite. Când ai de toate, nu mai faci nimic. Şi atunci, balanţa, în loc să aducă decizie, a venit cu defecte, amânare, lipsă de dialog, lupte politice. Au fost chestiuni incompatibile. Ce s-a întâmplat în politică cu ce se întâmplă în societate sunt chestiuni incompatibile.

Motiv pentru care intrăm într-o perioadă, în ultimele două luni ale anului, în care, în mod normal, trebuia să fie şi la noi cum este în altă parte. Dar Saturn vine cu lecţii sublimabile şi vedem că nu vine doar cu una, doar cu boală, deces. Vine cu facturi foarte mari pe care românii şi-ar putea să nu îşi permită să le plătească pentru că ştiu în ce ţară trăiesc. Saturn în Vărsător vorbeşte şi despre lecţia progresului.

La un moment, mi-am întrebat o prietenă care locuieşte la etajul 10 al unui bloc şi în apartamentul căreia era frig. Am întrebat-o de ce nu îşi pune centrală pe gaz şi mi-a spus că trebuie să fie de acord vecinii şi fiecare să plătească bucata lui. Asta se întâmplă în ţara asta, adică este un blocaj pentru că lucrurile nici nu vor să meargă înainte, nu mai putem centraliza lucrurile astea, ele merg din ce în ce mai greu şi probabil câţiva ani situaţia asta va fi permanent aşa.

Cristina Demetrescu: "Saturn vine cu această lecţie pe care trebuie să o înveţi"

Dacă te loveşte Saturn şi te loveşte cu o singură chestie e foarte grav. Adică, Saturn te pune la pământ. Dacă dacă Saturn a hotărât că îi e milă de tine şi nu îţi dă una, îţi dă mai multe, înseamnă că Saturn e destul de blând. El vine cu această lecţie pe care trebuie să o înveţi şi trebuie, în primul rând, să faci ceva pentru tine. Că dacă stai să depinzi de cineva este foarte grav. Sau să te laşi influenţat.

A mai fost un septembrie periculos, şi pe ăsta l-am previzionat, atunci când Lilith în Luna Neagră s-a întâlnit cu destinul în Gemeni. Momentul din care preşedintele nostru a început să nu mai comunice. Este zodia Gemeni.

Luna Neagră nu este o planetă, dar aduce vibraţii foarte joase. Pe de altă parte, Geamănul este o zodie a comunicării. Luna Neagră este pe Gemeni, pe zodia comunicării. Geamănul este patronat de Mercur, zeul hoţilor şi al mincinoşilor. Cu Luna Neagră, vibraţia scade la nivel de comunicare şi nu mai înţelegem ce vorbim. Sunt zodii duble, iar asta înseamnă ignoranţă. Ignoranţa este cheia întregii probleme.

De undeva din 18 iulie, când a intrat Luna Neagră în Gemeni, dacă te laşi intimidat, înseamnă că e o problemă. Pentru că nu o să fi mai bun sau mai puţin bun.

La momentul de faţă, comunicare ar fi putut să salveze această naţie.

