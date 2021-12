Dovezi din lumea de dincolo aduse de neurochirurgul Eben Alexander: "Este incredibil! Vindecarea este 100%"

Totul a început pe 10 noiembrie 2008 când neurochirurgul Eben Alexander avea 54 de ani. O boală rară, care a debutat cu dureri de cap şi spate, i-a dat complet viaţa peste cap. Ajuns în stare gravă la spital, medicii i-au mai dat doar 2% şase de supraviețuire.

Timp de 7 zile Eben Alexander a fost în moarte clinică, iar în momentul în care medicii au vrut să-l deconecteze de la aparate el a deschis ochii brusc. A revenit în acestă lume complet vindecat cu dovezi clare din lumea de dincolo.

„Este important să spun că am înţeles cum funcționează creierul. Ca neurochirurg am trecut prin această experienţă care este un model perfect pentru a explica ce se întâmplă acolo.

În 2008 m-am trezit cu dureri de cap şi de spate, aveam probele şi am intrat în comă. Am fost dus la spital, intubat şi conectat la aparate. Medicii au estimat că şansele mele sunt de 10%, iar după ce am intrat în comă de 2%.

„Am avut viziuni profunde călătorind prin domenii spirituale"

Ceea ce am experimentat eu este o călătorie extraordinară care s-a întâmplat atunci când creierul meu era atât de afectat încât nu mai putea să suporte nici visuri, nici halucinații.

Am avut viziuni profunde pe care le-am descris în cartea mea „Dovada lumii de dincolo”, şi acestea a implicat o călătorie prin domenii spirituale. Am trecut printr-un portal de muzică şi lumină. Au fost foarte multe lucruri pamântești şi foarte multe lucruri nepamântești.

A fost o experienţă extraordinară şi am avut şi un ghid. Identitatea lui am conştientizat-o abia după ce am ieșit din comă. În acea vale în care am ajuns mi s-a spus că nu am de ce să mă tem.

Tot traseul a fost o festivitate de dans şi de muzică şi coruri de îngeri ne-au susţinut. Îmi amintesc că am văzut toate aceste lucruri. A fost ceva foarte profund, un timp profund, cum îi spun eu.

Am fost în acel domeniu al purității şi pentru mine a fost clar că aceasta este sursa conştiinţei noastre şi că noi nu ne raportăm la Dumnezeu aşa simplu.

„Spiritul iubirii şi acceptării este în ființa noastră"

Mi-am dat seama că spiritul iubirii şi acceptării este în ființa noastră. Călătoria a fot prin mai multe zone până la un punct în portal care nu am mai putut înainta. Acela a fost momentul în care am văzut de la distanță lucrurile, iar sentimentul trăit a fost ca un soi de rugăciune profundă. Atunci am văzut 6 fețe care au apărut care erau foarte importante pentru mine.

Deşi nu știam cine sunt când le-am văzut mi le amintesc foarte bine acum pe cei care au fost alături de mine în timpul comei. Există dovezi medicale şi un raport care au apărut în septembrie 2018 care au accentuat ceea ce am spus şi eu în cartea mea.

Creierul meu a fost profund afectat şi nu am avut visuri sau halucinații, ci am experimentat ceva real. Datorită cunoștințelor mele stiinţifice mi-am dat seama, am recunoscut şi înţeles că totul a fost real şi nu aveam cum să explic aceste lucruri prin ceea ce știam înainte.

Când am fost întrebat cum a fost am răspuns că acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că am fost în moarte clinică. Aici este forța experienței mele”, a spus dr. Eben Alexander la Antena 3.

„Suntem ființe spirituale într-un univers spiritual"

Întrebat care ar fi explicația ştiinţifică a acestei experiențe, medicul a spus că în materialismul de astăzi a lumii fizicii creierul este tot ceea ce există şi cumva acea materie cenușie este doar un organ aflat între urechi care poate produce experiența noastră conștientă. Dar nu creierul o produce.

Acesta este doar un model cuprins de lumea ştiinţifică. Este vorba de paradigma unei lumi care se schimbă pentru că știința materială nu poate explica activitatea conştiinţei.

Explic, pe larg, acest concept în cea de-a treia mea carte, dar totul se rezumă la o schimbare de paradigma. Știința materialistă a atribuit acestor experiențe numele de halucinații, şi nu este aşa. Acest lucru ne îndepărtează de adevăr că suntem ființe spirituale într-un univers spiritual.

„Capacitatea de vindecare care este dincolo de tot ce am realizat noi prin intervențiile medicale"

Creierele noastre sunt interconectate şi există dovezi care susţin ideea că nu creierul generează conştiinţa. Cu toții împărtășim această energie primordială şi este importantă această putere a științei atunci când privim alte experienţe de moarte clinică, oameni care şi-au revenit.

Este timpul ca ştiinţa medicală să se trezească şi să studieze realitatea acestei experienţe, mai ales că acesta duce la capacitatea de vindecare care este dincolo de tot ce am realizat noi prin intervențiile medicale”, a mai explicat medicul neurochirurg Eben Alexander în emisiunea Voi cu Voicu de la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal